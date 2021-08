Hral v slávnej Sérii storočia proti Sovietskemu zväzu: Zomrel legendárny hokejový útočník († 80)!

Zomrel bývalý legendárny kanadský útočník a člen hokejovej Siene slávy Rod Gilbert († 80). Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Úmrtie ikony New Yorku Rangers potvrdila v nedeľu jeho rodina.

"Smrť Roda Gilberta ma veľmi zarmútila. Bol jeden z najlepších hráčov v histórii Rangers a jeden z najvýznamnejších hokejových ambasádorov. Hoci to boli jeho výkony na ľade, ktoré ho doviedli do Siene slávy, srdcia celých generácií fanúšikov si navždy získal svojou láskou k Rangers a ľuďom v New Yorku," uviedol v klubovom vyhlásení majiteľ "jazdcov" James Dolan.

Gilbert sa narodil v Montreale, no celú svoju 18-ročnú kariéru v NHL strávil v New Yorku Rangers. Tá sa pritom mohla skončiť už v roku 1960, keď si ako junior zlomil stavec. Napokon odohral v NHL 1065 duelov základnej časti, v ktorých strelil 406 gólov a nazbieral 615 asistencií. V 79 dueloch play off pridal 67 bodov (34+33).

Obávaný krídelník si sedemkrát zahral v exhibícii All Stars, v roku 1976 získal prestížnu Mastertonovu trofej za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju. O tri roky neskôr sa stal prvým hráčom Rangers, ktorému vyradili číslo dresu (7).

Do hokejovej Siene slávy ho uviedli v roku 1982. Reprezentoval aj Kanadu v pamätnej Sérii storočia v roku 1972, v šiestich zápasoch proti ZSSR zaznamenal gól a tri asistencie.