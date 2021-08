Zámorskí novinári obhajujú Erika Černáka: Oceňte tohto muža!

Slovenský hokejový obranca Erik Černák (24) sa zaradil medzi lídrov obrany v Tampe Bay Lighting. Zahraniční novinári ho zaradili medzi top obrancov mužstva.

Rodák z Košíc nemalou mierou dopomohol Tampe k obhajobe Stanleyho pohára. Medzi obrancami odohral vynikajúcu sezónu, ktorá spĺňa najtvrdšie kritéria.

Zahraničný web RawCharge mu dal najvyššie hodnotenie spomedzi obrancov Tampy. Podľa zámorských novinárov sa výrazne zlepšil smerom do útoku.

"Mám pocit, že Černák je stále podceňovaný fanúšikmi NHL. Je to však meno, ktoré by malo poznať viac priaznivcov. Existuje silný argument, prečo by sme mohli tvrdiť, že je tretím najlepším obrancom v tíme,“ analyzujú výkony Černáka renomovaní reportéri.

Slovenský obranca v play off získal desať bodov za gól a deväť asistencii. Medzi obrancami bol v produktivite na druhom mieste.

„V bodoch v hre piatich proti piatim bol z bekov prvý a spomedzi všetkých hráčov celkovo štvrtý. Oceňte tohto muža," píše zahraničný portál.