Užijeme si konečne pravú hokejovú atmosféru? Šatan má s kvalifikáciou na olympiádu odvážne plány

Najskúsenejšími hokejistami v nominácii na olympijskú kvalifikáciu (26. až 29. augusta) v Bratislave sú Marek Ďaloga a Libor Hudáček.

Hlavný tréner Craig Ramsay zaradil do nominácie aj trio mladíkov Samuela Kňažka, Šimona Nemca a Juraja Slafkovského, ktorí sa premiérovo predstavili na májových majstrovstvách sveta v Rige.

Menoslov hráčov zverejnilo vedenie národného tímu v pondelok. Sú na ňom traja brankári, deväť obrancov a trinásť útočníkov. Ďaloga má na konte 109 štartov a Libor Hudáček 101. Trio mladíkov sa premiérovo predstavilo na májových MS v Rige. Dovedna je na zozname až pätnásť hráčov z uplynulého svetového šampionátu.

Slovenská hokejová reprezentácia sa v príprave na finálový turnaj olympijskej kvalifikácie stretla v pondelok vo Zvolene, avšak v oklieštenom zložení. Chýbal aj tréner Craig Ramsay, ktorý sa k reprezentácii pripojí v druhej fáze prípravy na podujatie v nedeľu, na Slovensku pricestuje v stredu večer. Potvrdil to vo Zvolene prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan: „Craig Ramsay už mal na Slovensku byť, ale musel absolvovať ešte nejaké vyšetrenia, odlet sa o pár dní posunul. Až v nedeľu sa teda pripojí k národnému tímu, doposiaľ trénujú vo Zvolene iba hráči, ktorí sa pripravujú na Slovensku individuálne. Preto sme pripravili pre nich neoficiálny kemp.“

Príprava slovenskej hokejovej reprezentácie bude mať od nedele 22. augusta "bublinový" charakter. Na samotnom turnaji odohrajú Slováci v rámci kvalifikačnej D-skupiny tri zápasy od štvrtka 26. augusta do nedele 29. augusta. Prvý vo štvrtok od 19.15 proti Rakúsku, druhý o deň neskôr v rovnakom čase proti Poľsku. Záverečný súboj zohrajú zverenci trénera Ramsayho v nedeľu od 17.30 proti Bielorusku. Na zimné olympijské hry do Pekingu 2022 postúpi iba víťaz bratislavského turnaja. „Tento olympijský turnaj bude jedným z najvýznamnejších podujatí na Slovensku v tomto roku. Rozhodli sme sa, že pri organizácii pôjdeme vzhľadom na pandemické opatrenia v režime OTP, čo by znamenalo, že by sme mohli v zelenom okrese naplniť 75 percent kapacity bratislavského zimného štadióna,“ dodal Šatan.