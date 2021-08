OH v Pekingu s hviezdami NHL? Výber trénerov Kanady toho veľa prezrádza

O účasti najlepších profíkov z NHL na hokejovom turnaji mužov na olympijských hrách v Pekingu 2022 stále nie je definitívne rozhodnuté, ale zrejme je to už na spadnutie.

Inak by Kanaďania neohlásili hviezdnu trénerskú zostavu, ktorá ich bude viesť z lavičky na najbližšej zimnej olympiáde už o šesť mesiacov.

Hlavným trénerom bude Jon Cooper, ktorý v posledných dvoch rokoch doviedol hráčov Tampa Bay Lightning v NHL k dvojnásobnému zisku Stanleyho pohára. Jeho asistentmi budú dvaja tréneri semifinalistov ostatného Stanley Cupu - Peter DeBoer z Vegas Golden Knights a Barry Trotz z New York Islanders. Hviezdny trénerský štáb dopĺňa Bruce Cassidy z Boston Bruins.

"Prijímam to s radosťou aj pokorou. Je to privilégium byť súčasťou tohto projektu. Môj syn mi vravel, že budem mať na lavičke trénerský tím hviezd. Ja si myslím to isté, lebo Bruce, Peter a Barry nimi sú. Nemôžem sa dočkať, kedy sa už táto spolupráca stane realitou. Môže to byť veľmi zábavné a vzrušujúce obdobie mojej trénerskej éry," skonštatoval Jon Cooper na webe NHL.

Cooper už bol predtým asistentom Todda McLellana pri kormidle tímu Severnej Amerike počas Svetového pohára 2016. Rovnako má aj relatívnu čerstvú skúsenosť z majstrovstiev sveta. V roku 2017 na MS v Nemecku a Francúzsku ako hlavný tréner priviedol Kanadu k zisku striebra po finálovej prehre so Švédmi 1:2 po nájazdoch.

"Ako každý malý chlapec v Kanade, aj ja som sníval, že si zahrám v NHL, získam Stanleyho pohár a budem súčasťou tímu na olympijských hrách. Ako hráčovi sa mi to nesplnilo, ale ako tréner to už mám na dosah," dodal Jon Cooper.