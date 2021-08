Tatar si v New Jersey platovo pohorší: Pomôže Slovensku v olympijskej kvalifikácie na ZOH v Pekingu?

Pred slovenským útočníkom Tomášom Tatarom (30) stojí nová hokejového výzva.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako voľný hráč podpísal dvojročný kontrakt s klubom NHL New Jersey Devils, ktorému chce pomôcť vrátiť sa späť na výslnie. Vo veku 30 rokov bude patriť medzi najskúsenejších hráčov mužstva, ktorého gro inak tvoria mladé talenty.

Slovenský krídelník si v novom klube platovo mierne pohorší, v priemere zarobí 4,5 milióna dolárov za sezónu, kým v Montreale mal doteraz priemerný plat 5,3 mil. dolárov. Ako však zdôraznil, peniaze nehrali pri rozhodovaní hlavnú rolu.

"Samozrejme, ako hráč si chcete udržať nejakú hodnotu. Manažéri klubov to však nemajú v tejto dobe jednoduché, pre pandémiu koronavírusu sa totiž nemohol dvíhať platový strop. Nové zmluvy sú tým limitované. Samozrejme, aj hráči si musia uvedomiť, akú cifru môžu žiadať, niektorí pristanú aj na menšiu sumu, aby klubu pomohli. Som šťastný za ten fit, aký sme našli," povedal Tatar na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Po vypršaní zmluvy v Montreale sa stal neobmedzeným voľným hráčom a po otvorení trhu si vyberal z ponúk, ktorých nebolo málo: "V hre boli viaceré kluby, komunikovali sme asi s 12-13 tímami. Som rád, že voľba padla práve na New Jersey. Keď to smerovali k finišu, začínal som si veľmi priať, aby sme sa dohodli práve s nimi.

Naozaj ma ohúrili, poslali mi aj video, v ktorom odprezentovali mužstvo, akých hráčov na voľnom trhu získali, poslali mi výhľad, ako vyzerá New York. Som šťastný, že sme si spoločne podali ruku. Samozrejme, New Jersey je skvelá voľba aj v tom, že účinkuje v divízii, v ktorej vás čaká menej náročné cestovanie."

Tatar prichádza do mužstva, ktoré má veľmi mladý káder. Kapitánom je 22-ročný Švajčiar Nico Hischier, v útoku je už vo veku 20 rokov oporou Jack Hughes.

"Obaja boli draftovými jednotkami. Nico už dlhší čas dokazuje v NHL svoje kvality. Sú to hráči, ktorí majú obrovský talent, sú to dvaja svetoví centri, možno jedného dňa budú tvoriť najlepší tandem v lige.

Ja ako starší hráč som veľmi rád, že môžem s nimi hrať a pomôcť im v hokejovom raste. Sú takí dobrí, že aj ja sa môžem ešte od nich niečo naučiť."

"Diabli" patrili po otvorení trhu s voľnými hráčmi k najaktívnejším klubom súťaže. Okrem Tatara si upísali aj elitného obrancu Dougieho Hamiltona, z Colorada získali ďalšieho beka Ryana Gravesa a angažovali aj brankára Jonathana Berniera.

"Myslím si, že budúcnosť tam vyzerá výborne. V tíme je viacero skvelých mladých talentov, navyše do defenzívy získali Dougieho Hamiltona, jedného z najlepších obrancov v lige za uplynulé roky. Klub tým jasne ukazuje, čo chce spraviť a akým smerom chce ísť. Som rád, že im zapadám do koncepcie."

Devils by sa po rokoch trápenia radi zaradili medzi mužstvá, ktoré budú nielen pravidelne bojovať o play off, ale zaradia sa aj medzi kandidátov na zisk Stanleyho pohára.

"Samozrejme, každý tím sa chce prebojovať do play off, ale nie je ľahké sa tam dostať. Bude to veľká výzva pre mňa i ďalšie nové posily. Ja sa už teším na chvíľu, keď sa pripojím k mužstvu. New Jersey ma veľmi vrelo privítalo, z čoho som nadšený. Vyzerá, že sa im páčim."

V tíme sa stretne aj s krajanmi Mariánom Studeničom a Christiánom Jarošom, ktorého Devils nedávno získali zo San Jose výmenou za Nicka Merkleyho.

"Už som si písal s niektorými chalanmi, ktorých poznám, s Čechom Pavlom Zachom, ale aj s Jarkym a Mariánom. Obaja sú mladí, ale ja verím, že spravia prvý tím. Urobím všetko pre to, aby som im pomohol prebojovať sa do prvého mužstva. Verím, že na začiatku sezóny budeme v tíme traja. Čím viac Slovákov v mužstve, tým lepšie."

V tíme "diablov" bude obliekať dres s obľúbeným číslo 90, ktoré nosil predtým vo Vegas i Montreale.

"Deväťdesiatka bola v organizácii New Jersey obsadená, nosí ju Jesper Boqvist, ale súhlasil s tým, že mi ju uvoľní. Budem sa mu musieť za to poďakovať. Asi ma to bude aj niečo stáť. Keď vidíte takú ochotu od spoluhráčov, veľmi ma to teší. Mám z toho veľmi dobrý pocit," priznal Tatar.

V uplynulom ročníku odohral za Montreal v základnej časti 50 zápasov, v ktorých nazbieral 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. V play off však dostal šancu iba v piatich dueloch (0+1). Pri vyvrcholení bojov o Stanleyho pohár ho tréner Dominique Ducharme vynechával zo zostavy.

Canadiens sa prebojovali až do finále, v ktorom nestačili na Tampu Bay s Erikom Černákom. "Nebol som nadšený z toho, čo sa stalo na konci sezóny. Myslel som si, že naskočím aspoň vo finále proti Tampe, keď sa tímu nedarilo v koncovke, tréner sa však rozhodol inak. Na druhej strane bol som šťastný, ako sa tímu v play off darilo.

Spoluhráčom som držal palce, podporoval som ich, za tie tri roky v Montreale sa mnohí z nich stali mojimi dobrými kamarátmi, boli sme ako jedna rodina. Tie veci s trénerom, samozrejme, neboli ideálne. Z Montrealu sa mi odchádzalo ťažko. Obľúbil som si tamojších fanúšikov, sú skvelí, obetujú hokeju úplne všetko. Na konci to bola čierna škvrna, je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Hodil som to už ale za seba."

Napriek nevydarenému záveru sezóny bol o Tatara na voľnom trhu veľký záujem. V New Jersey veria, že si slovenský útočník zaspomína na ročník 2019/2020, keď sa stal s 61 bodmi (22+39) v 68 zápasoch najproduktívnejším hráčom Canadiens.

"Moje čísla počas troch rokov v Montreale hovoria za všetko. Viedol som tam snáď všetky štatistiky. Asi by som si tam však už nevedel predstaviť ďalšiu sezónu. Došlo to do štádia, že som neplánoval predĺžiť zmluvu. Chcel som si vyskúšať, čo to je byť voľný hráč. Nechcel som už ďalej hrať v Kanade, ohľadom Covid-u to tam nebolo ideálne.

Opatrenia tam mali oveľa prísnejšie ako v USA. Nechápal som, prečo sú také prísne, veď sme boli každý deň testovaní. Teraz sa už pozerám na novú výzvu. Ciele si dávam čo najvyššie, chcel by som mať opäť vydarenú sezónu. Konkrétne méty si nestanovujem, čím viac gólov strelím, tým lepšie."

Slovákov čaká v závere augusta kvalifikačný turnaj o postup na ZOH v Pekingu, Tatar však nevie, či bude môcť na ňom hrať. Nová deväťmiliónová zmluva jeho štart komplikuje, prípadná poistka za hráča sa šplhá na vysokú sumu.

"Ešte som o tom s vedením New Jersey nehovoril. Nie som si istý, či vôbec vedia, že bude prebiehať nejaká olympijská kvalifikácia. Ten kontrakt nie je zrovna najmenší... Budem s nimi o tom komunikovať, takisto aj prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, respektíve jeho asistent Oto Haščák.

Neviem garantovať, aká bude od klubu odpoveď. Treba si uvedomiť, že sme ešte len nedávno hrali finále play off a momentálne ešte ani nekorčuľujem na ľade. Chcel by som s tým začať na budúci týždeň. Neviem však, ako sa budem cítiť. Nie je úplne ideálne naskočiť do troch zápasov bez akéhokoľvek ľadového tréningu. Nie je to nemožné, ale muselo by do seba veľa vecí zapadnúť, aby to bolo reálne," dodal.