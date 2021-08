Podkonického odchod do Slovana vytočil Zvolenčanov: Ostré slová od funkcionárov

Poriadne rozvíril hladinu vody. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Andrej Podkonický (43) sa stal asistentom trénera Slovana Bratislava.

Angažovanie kouča, ktorý v júni prikývol na ponuku reprezentačného trénera tímu do 20 rokov a so Zvolenom mal ešte rok platný kontrakt, mnohých zaskočilo. V šoku zostali hlavne funkcionári Zvolena. Nepáči sa im odchod Podkonického z materského klubu do konkurenčného Slovana.

"Tento jeho nečakaný krok je hrubým a neetickým porušením všetkých platných dohôd od človeka, ktorému sme ako odchovancovi a trénerovi, v ktorom sme videli veľký potenciál, vyšli v klube vždy v ústrety a vytvárali mu nadštandardné podmienky," uvádza sa v stanovisku zvolenského klubu.

„Toto sa v normálnej spoločnosti nerobí. Po úspešnej majstrovskej sezóne sme si s Andrejom podali ruky a dohodli sa na pokračovaní spolupráce. Okrem toho má do konca sezóny 2021/2022 platný kontrakt . Osobne mám obrovský morálny problém s tým, aby človek, ktorý takto porušuje zmluvy, stál na lavičke reprezentačného tímu,“ napísal na klubový web prezident Zvolena a člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja Dušan Mráz.