Je toto najsilnejšia hokejová generácia v histórii Slovenska? Famózne akcie, radosť sa pozerať

Najprv zdolali po vynikajúcom výkone USA 5:2 a dnes v prvej tretine totálne rozobrali rovesníkov z Nemecka.

Do duelu s Nemcami nevstúpili najlepšie, keď od tretej minúty prehrávali 0:1. Od tohto momentu začali na ľade dominovať. Vsietili štyri góly z presiloviek a prvú tretinu jasne vyhrali po výsledku 5:1.

Mladí slovenskí hráči sa neboja hrať moderný hokej. Ich gólové akcie spĺňajú najprísnejšie kritéria.

This Slovakian team is a blast to watch.



