Obranca Owen jednotkou draftu NHL, po hráčovi Nových Zámkov siahlo Los Angeles

V tieni úvodu olympijských hier v japonskom Tokiu sa v noci z piatka na sobotu uskutočnilo v zámorí 1. kolo draftu talentov v hokejovej NHL.

Jednotkou sa v súlade s očakávaniami stal kanadský obranca Owen Power, po ktorom siahol klub Buffalo Sabres. Z druhej priečky si nováčik súťaže Seattle Kraken vybral amerického útočníka Matthewa Beniersa. Trojkou draftu sa stal švajčiarsky rodák s kanadským pasom útočník Mason McTavish, ten putuje do Anaheimu Ducks.

"Je to niečo výnimočné. Nebol som si istý, či si ma Sabres vyberú až do okamihu, keď som začul svoje meno. Veril som však, že práve mňa budú chcieť. Organizácia má viacero talentovaných mladíkov a pred sebou sľubnú budúcnosť. Teším sa na to, čo ma čaká," povedal Owen Power podľa oficiálneho webu NHL. Dovedna si kluby v 1. kole vybrali osemnástich Kanaďanov, po šiestich hokejistov z USA a Švédska, objavilo sa tam aj meno jedného Rusa.

V prvom kole výberu nováčikov nepadlo ani jedno slovenské meno, hokejisti spod Tatier majú šancu ešte v druhom až siedmom kole draftu naplánovanom na sobotu. Dočkal sa však jeden mladý hokejista, ktorý v sezóne 2020/2021 pôsobil v slovenskej extralige. Z ôsmej priečky si klub Los Angeles Kings vybral kanadského obrancu Brandta Clarka, ktorý v Nových Zámkoch absolvoval 26 extraligových duelov s bilanciou 5 gólov a 10 asistencií.

Zaujímavosťou je, že na 11. priečke draftu nefiguruje žiadne meno mladého hokejistu, keďže vedenie NHL potrestalo Arizonu Coyotes prepadnutím voľby. "Kojoti" však na základe výmen získali voľbu z 9. priečky od Vancouveru a zvolili si kanadského útočníka Dylana Guenthera.

Draft sa rovnako ako vlani konal v online priestore, Owen Power sa radostnú novinku dozvedel doma v kruhu najbližších. "Bolo to výnimočné, že som mal okolo seba rodinu a spolu sme mohli oslavovať," zhodnotil mladý obranca.

Piatkové 1. kolo draftu sprevádzalo aj viacero transakcií medzi klubmi. Chicago získalo z Columbusu obrancu Setha Jonesa výmenou za bekov Jak Beana a Adama Boqvista, Arizona z Vacouveru Louiho Erikssona, Antoina Roussela a Jaya Beagla za Conora Garlanda a Olivera Ekmana Larssona. New York Rangers poslal ruského útočníka Pavla Bučneviča do St. Louis za Sammyho Blaisa a Philadelphia s Buffalom si vymenili obrancov - Rasmus Ristolainen putuje k Flyers a Robert Hägg k Sabres. Súčasťou týchto výmen boli aj výbery v draftoch.

Boston tiež informoval o predĺžení spolupráce s Taylorom Hallom o štyri roky, Carolina so Spencerom Smallmanom o jednu sezónu a St. Louis s útočníkom Nolanom Stevensom.