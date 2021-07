Róbert Lantoši podpísal nový kontrakt: Vracia sa do Európy

Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši (25) sa po dvoch sezónach v zámorí rozhodol pre návrat do Európy, zmluvu na jeden rok podpísal so švédskym klubom Rögle BK.

Informuje o tom účastník miestnej najvyššej súťaže na svojom oficiálnom webe. Dvadsaťpäťročný krídelník sa v ostatných dvoch rokoch usiloval o prienik do NHL, no výsledkom bolo iba 75 dueloch v AHL za Providence Bruins.

Lantoši sa do Švédska vracia po štyroch rokoch, hrával tam od juniorského veku až do leta 2017. "S generálnym manažérom Chrisom Abbottom som bol v kontakte niekoľkokrát a chcel ma do tímu. Vo Švédsku sa mi vždy páčilo, teraz som dostal šancu vrátiť sa sem," povedal slovenský reprezentant.

Účastník MS v rokoch 2019 a 2021 vo Švédsku ešte v SHL nehral. "Róbert je zručný mladý hokejista, ktorého sme pozorne sledovali počas jeho pôsobenia v Severnej Amerike aj v slovenskej reprezentácii. Švédsko veľmi dobre pozná, keďže tu strávil päť rokov. Sme šťastní, že ďalším krokom v jeho kariére a pri jeho napredovaní bude náš klub," povedal Chris Abbott.

Lantoši za ostatné štyri roky okrem zámorskej AHL hral aj na Slovensku za Nové Zámky a Nitru.