NHL sa vracia k starému formátu: Takto sa bude hrať nový ročník

Uplynulé dve sezóny kanadsko-americká NHL fungovala v núdzovom režime, lebo sa musela prispôsobovať rýchlo sa meniacej situácii so šírením koronavírusu.

Aktuálne vedenie slávnej hokejovej profiligy oznámilo začiatok ďalšej sezóny v tradičnom októbrovom termíne (12. 10. 2021) a nádejá sa, že budú môcť odohrať kompletných 1312 zápasov. Znamenalo by to, že po dvoch rokoch by každý z vyše tridsiatky tímov absolvoval kompletných 82 duelov v základnej časti.

V prvých dvoch zápasoch novej sezóny NHL 2021/2022 sa na domácom ľade predstaví obhajca triumfu v Stanleyho pohári Tampa Bay Lightning a za súperom vycestuje nový klub na hokejovej seeroamerickej mape Seattle Kraken. Hráči Tampy Bay zrejme aj so slovenským obrancom Erikom Černákom privítajú hokejistov Pittsburghu. Súčasťou zápasu bude aj slávnosť vyvesenia tretieho víťazného "banneru" pod strop Amalie Areny. Tampa Bay ovládla Stanley Cup okrem rokov 2021 a 2020 aj v edícii 2004.

Druhý súboj úvodného dňa novej sezóny bude konfrontácia posledných dvoch nováčikov súťaže - Vegas Golden Knights vo svojej T-Mobile Arene vo Vegas privíta Seattle Kraken. Na pripomenutie: hráči Vegas rozšírili menoslov tímov NHL v sezóne 2017/2018 ako tridsiaty prvý účastník a hokejisti Seattle sú aktuálne tridsiati druhí a zatiaľ poslední, ktorí vstúpia do milionárskej súťaže. Úvodných päť zápasov odohrajú Kraken na ľade súpera, doma sa predstavia prvýkrát až 23. októbra proti hráčom Vancouver Canucks. Prvá repríza ostatného finále play-off bojov o Stanley Cup medzi Montrealom a Tampou Bay sa bude hrať až 7. decembra.

Súťažný program sezóny 2021/2022 obsahuje aj dva zápasy pod holým nebom. Minnesota privíta St. Louis na Nový rok 2022 v tzv. NHL Winter Classic na Target Field v Minneapolise s kapacitou takmer 40-tisíc divákov, ktorý je domovom hráčom MLB Minnesota Twins. Takmer o dva mesiace neskôr odohrajú súboj Nashville - Tampa Bay (26. 2. 2022) v rámci Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series na Nissan Stadium v Nashville. Tento stánok s kapacitou vyše 69-tisíc divákov je domovom tímu NFL Tennessee Titans.

Populárny Honda NHL All-Star Weekend sa uskutoční vo Vegas v dňoch 4.- 5. februára 2022. Od 7. do 22. februára je v pláne olympijská prestávka, ale účasť hráčov z NHL na OH v Pekingu ešte nie je stopercentne dohodnutá. Ak sa tak stane, NHL bude opäť pokračovať 23. februára a základná časť vyvrcholí 29. apríla.

"Po núdzovej sezóne s 56 zápasmi v základnej časti sa NHL vracia k pôvodnému formátu, keď každé mužstvo odohrá tri alebo štyri zápasy proti súperovi v divízii, ďalšie tri súboje proti tímom v druhej divízii v rámci rovnakej konferencie a dva duely proti 16 mužstvám z druhej konferencie. Znamená to, že na Východe sa obnovia Metropolitná a Atlantická divízia a na Západe Centrálna a Pacifická," upozornil oficiálny web NHL.