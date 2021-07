Nový klub NHL Seattle Kraken sa predstavil štýlovo: Mŕtve ryby a chobotnica

NHL má na svojej mape oficiálne nový tím. Seattle Kraken si v rámci expanzného draftu vyberal hráčov.

Obranca Mark Giordano z Calgary, útočník Jordan Eberle z New Yorku Islanders či Yanni Gourde z majstrovskej Tampy Bay - to sú najzaujímavejšie výbery nového klubu NHL Seattle Kraken v rámci expanzného draftu. Ten sa uskutočnil v noci na štvrtok SELČ a v poradí 32. tím profiligy si v ňom vyberal od konkurentov hráčov, s ktorými vstúpi do svojej premiérovej sezóny. Medzi 30 hráčmi nie je ani jeden slovenský hokejista.

Kraken oznámil svojich 30 výberov počas zaujímavého programu pred viac ako 4000 fanúšikmi v parku Gas Works na severnom brehu jazera Union v Seattli. Výbery hráčov oznamovali originálnym spôsobom. Mená niektorých hráčov boli ukryté v lietajúcej rybe, či medzi chobotnicami v miestnom akváriu, iných hráčov vyhlásili legendy basketbalového tímu NBA Seattle SuperSonics Gary Payton a Shawn Kemp či ďalšie celebrity zo sveta športu a šoubiznisu.

Generálny manažér Seattlu Ron Francis si mohol v rozširovacom drafte z každého klubu, s výnimkou Vegas Golden Knights, vybrať jedného hráča. Zvoliť si musel minimálne 14 útočníkov, 9 obrancov a 3 brankárov, pričom 20 hráčov muselo mať zmluvu pre budúci ročník a celý káder musel mať hodnotu minimálne 60 percent z 81,5 milióna dolárov, čo je výška platového stropu. Nakoniec si vybral 15 útočníkov, 12 obrancov a 3 brankárov. "Sme nadšení z tímu, ktorý sme dali dokopy. V priebehu štyroch mesiacov budeme mať šancu svoj káder ešte vylepšiť a postupne sformovať, aby sme boli na štart sezóny dobre pripravení," povedal Francis podľa nhl.com.

Kraken napokon nesiahol po jagavých hviezdach, ktoré zostali nechránené svojimi klubmi, ako boli brankár Carey Price (Montreal), Vladimir Tarasenko (St. Louis) či Jakub Voráček (Philadelphia). Ligový nováčik nechcel zaťažiť platový rozpočet ich vysokými zmluvami a dal v mnohých prípadoch prednosť mladším hráčom, ktorí majú väčšinu kariéry ešte pred sebou. Vybraní hokejisti majú v priemere vek 26,2 roku.

Najskúsenejším hráčom na súpiske bude 37-ročný Giordano, ktorý celú svoju 15-ročnú kariéru strávil v Calgary Flames a od roku 2013 viedol tím ako kapitán. "Posledný deň bol naozaj divoký. Po prvotnom šoku som nadšený, že som sa stal súčasťou novej organizácie NHL. Keď sa pozriete na výbery, tak zistíte koľko dobrých hráčov bolo k dispozícii. Myslím si, že poskladali kvalitný káder a teším sa najbližšie mesiace," povedal víťaz Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL v roku 2019. Giordano bol jeden zo šiestich nových hráčov Kraken, ktorí prišli osobne do Seattlu na expanzný draft.

Seattle si vybral dvoch víťazov Stanleyho pohára - obrancu Vincea Dunna (St. Louis Blues, 2019) a útočníka Gourdeho (Tampa Bay Lightning, 2020 a 2021), ktorý bude po operácii ramena mimo hry pravdepodobne do novembra. Dvadsaťsedem korčuliarov odohralo dokopy 6264 zápasov v NHL, v ktorých získalo 2520 bodov (960 gólov, 1560 asistencií). Najviac zápasov z výberov Seattlu odohral Giordano (949), Eberle je s 551 bodmi (241+310) najproduktívnejší hráč. "Myslím si, že tento tím má charakter. Čaká nás súťaživý tréningový kemp, na čo sa teším. Pre každého z nás je to svieži štart a unikátna skúsenosť. Myslím si, že Kraken vybudoval dobrý tím," povedal z pódia pred fanúšikmi Eberle.

Piati noví útočníci Kraken odohrali v NHL viac ako 300 zápasov, sú to Eberle (779), Calle Järnkrok z Nashvillu (508), Joonas Donskoi z Colorada (399), Jared McCann (353) z Toronta a Gourde (310). Brandon Tanev z Pittsburghu odohral 295 zápasov a Tyler Pitlick z Arizony 286. "V našom tíme je mix zručností na všetkých postoch. Vyberali sme káder tak, aby mal svoju tvár. Tento tím má charakter, je tam veľa bojovníkov a súťaživých hráčov. Myslím si, že je to dobrý štartovací bod," povedal tréner Seattlu Dave Hakstol. Traja vybraní brankári Chris Driedger (Florida), Vítek Vaněček (Washington) a Joey Daccord (Ottawa) majú priemer 2,5 inkasovaného gólu na zápas s úspešnosťou zásahov 91,6 percenta v 84 stretnutiach. Súčasťou novej organizácie sa stali aj dvaja bratia. Kraken si z Anaheimu vybral 25-ročného obrancu Haydna Fleuryho a z Montrealu jeho mladšieho brata, tiež obrancu Calea Fleuryho.

Seattle mal navyše exkluzívne právo rokovať s voľnými hráčmi o týždeň skôr ako ostatné kluby. Napokon si na voľnom trhu vybral trojicu hokejistov. S obrancom Jamiem Oleksiakom (naposledy Dallas) sa dohodol na päťročnej zmluve v hodnote 4,6 milióna dolárov za sezónu, s obrancom Adamom Larssonom (Edmonton) na štvorročnej zmluve za 4 milióny dolárov ročne a s brankárom Chrisom Driedgerom (Florida) na trojročnom kontrakte s priemerným zárobkom 3,5 milióna dolárov za sezónu. Na expanznom drafte sa započítavali ako výber Stars, Oilers, respektíve Panthers.

Voľby Seattle Kraken v expanznom drafte:

Brankári: Chris Driedger (Florida), Joey Daccord (Ottawa), Vítek Vaněček (Washington)

Obrancovia: Haydn Fleury (Anaheim), Jeremy Lauzon (Boston), Will Borgen (Buffalo), Mark Giordano (Calgary), Gavin Bayreuther (Columbus), Dennis Cholowski (Detroit), Adam Larsson (Edmonton), Kurtis MacDermid (Los Angeles), Carson Soucy (Minnesota), Cale Fleury (Montreal), Vince Dunn (St. Louis)

Útočníci: Tyler Pitlick (Arizona), Morgan Geekie (Carolina), John Quenneville (Chicago), Joonas Donskoi (Colorado), Calle Järnkrok (Nashville), Nathan Bastian (New Jersey), Jordan Eberle (New York Islanders), Colin Blackwell (New York Rangers), Carsen Twarynski (Philadelphia), Brandon Tanev (Pittsburgh), Alexander True (San Jose), Yanni Gourde (Tampa Bay), Jared McCann (Toronto), Kole Lind (Vancouver), Mason Appleton (Winnipeg).