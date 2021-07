Nová posila! HC Slovan Bratislava angažoval slovenského reprezentanta

Účastník hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava angažoval útočníka Nitry Daniila Fominycha (23). Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

"Daniil je šikovné krídlo vo veku, v ktorom sa ešte môže rýchlo zlepšovať. Jeho prednosťou je veľmi dobré korčuľovanie a výborná technika, v ktorej sa nezaprie ruská škola.

Vidíme v ňom perspektívneho reprezentanta, ktorému v klube umožníme, aby sa naďalej rozvíjal," povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči pre klubový web.

Fominych žil do 16 rokov v Rusku, no sezónu 2014/2015 už odohral slovenskej extralige hráčov do 18 rokov. Po príchode na Slovensko pôsobil prevažne v Nitre, v ktorej odohral aj 139 extraligových zápasov. Získal v nich 31 kanadských bodov za 12 gólov a 19 asistencií.

V decembri 2019 prijal slovenské občianstvo a krátko na to nastúpil v reprezentačnom drese pod hlavičkou Olympijského tímu SR, ktorý zdolal slovenskú "dvadsiatku" 7:4.

Fominych sa do reprezentačného výberu dostal aj v prípravnom období pred MS 2021, no do záverečnej nominácie sa už neprebojoval. V extraligovej sezóne 2020/2021 odohral v drese HK Nitra 29 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 4 asistencie, 16 trestných minút a 6 mínusových bodov.