Hokejista Ján Sýkora prerába kancelárie na detský kútik: Maľujú s ním aj jeho ratolesti.

Skvelý nápad! Hokejový reprezentant Ján Sýkora (30) sa rozhodol vybudovať v rodnej Detve detský kútik, ktorý v meste chýba.

Do prenájmu si zobral priestory, v ktorých boli kancelárie a s pomocou rodiny i známych sa vrhol do prerábky. Maľovať mu dokonca pomáhajú aj jeho deti – dcérka Nikolka (4) a syn Janík (2)!

Skúsený útočník sa už dlhšie pohrával s myšlienkou vybudovať v Detve detský kútik pre mamičky s ratolesťami.

„V tomto meste žijem odmalička a za Detvu som posledné dve sezóny aj hral. Vždy, keď bolo vonku škaredé počasie alebo zima, tak som s mojimi dvomi deťmi musel ísť do kútika až do Banskej Bystrice alebo do Zvolena. Preto mi napadlo, že by bolo super vybudovať detský kútik priamo v Detve,“ prezradil pre Nový Čas Ján Sýkora, ktorého sen sa už začína stávať aj skutočnosťou.

„Zohnal som už priestory, v ktorých boli v minulosti kancelárie. Za pomoci rodiny a kamarátov sme už začali s prerábkou, viacerí mi pomohli aj materiálne. Dokonca mi pomáhajú maľovať aj dcérka so synom,“ zasmial sa Jano.

„Otvoriť by sme chceli začiatkom septembra, takže nie je veľa času dovtedy, ale verím, že všetko stihneme,“ doplnil Sýkora, ktorý v novom ročníku bude pôsobiť v Prešove, kde majiteľ Róbert Ľupták presťahoval klub z Detvy.