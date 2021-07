Jágr prehovoril o očkovacej kampani: Celý život naháňam puk!

Hokejový útočník Jaromír Jágr (49) pred časom odmietol ponuku, aby sa stal jednou z tvárí vládnej kampane na podporu očkovania proti koronavírusu.

Legenda českého hokeja prezradil, že nechcem ľuďom hovoriť, čo majú robiť. V tejto téme sa spolieha na odborníkov.

„Myslím si, že očkovanie sa v Českej republike preberá až priveľmi. A aký je na to môj názor? Ten si nechám pre seba," povedal Jágr novinárom na tlačovej konferencii Kladna pred blížiacim sa štartom extraligovej sezóny.

„Vždy som zastával názor, že nechcem ľuďom hovoriť, čo majú robiť. Je to každého rozhodnutie. Nechcem nikomu radiť a každý by sa mal rozhodnúť tak, ako si myslia, že je to najlepšie pre neho," podotkol.

Podľa vlastných slov je len hokejista a ohľadom očkovania sa majú vyjadrovať odborníci.

„Prečo by sa k tomu mal vyjadrovať hokejista, ktorý celý život naháňa puk? To je predsa nezmysel. To však neznamená, že som pre alebo proti očkovaniu. Ja len nechcem hovoriť svoj názor, aby som niekoho ovplyvnil. Aj keď neverím, že by sa to stalo," komentoval Jaromír Jágr.