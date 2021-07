Stúpla mu sláva do hlavy? Ruský mladík odmietol ponuku na takmer desať miliónov ročne

Kirill Kaprizov vstúpil do svojej kariéry v NHL ako kométa a očaril všetkých expertov.

24-ročný Rus odohral vo svojej prvej sezóne v najprestížnejšej lige sveta v základnej časti 55 zápasov a získal až 51 bodov (27+24). Jeho výkony ospevovali všetci hokejoví odborníci a získal aj cenu pre najlepšieho mladíka sezóny.

Prvé problémy prišli až po sezóne, keď má Kaprizov uzavrieť novú zmluvu s Minnesotou Wild. Klub mu podľa experta Mikea Russoa ponúkať až 9 miliónov ročne pri osemročnej zmluve, respektíve 8 miliónov pri sedemročnej zmluve. Generálny manažér Wild Bill Guerin určite čakal, že takáto ponuka sa stretne s nadšením u hráča, avšak opak sa stal pravdou.

"Od Kaprizova prišla doslova odmietavá odpoveď. Klub mu ponúka celý svet napriek tomu, že odohral len 55 zápasov a on to odmieta," vraví Russo v podcaste Daily Face Off.

Ruský mladík chce kratšiu zmluvu a je ochotný prijať aj menej peňazí. Zároveň verí, že o pár rokov by mohla byť jeho hodnota až na 11 miliónoch ročne. Klub si však Kaprizova chce poistiť na dlhšie, aby nemohol tak ľahko odísť. Na dohady majú obe strany ešte niekoľko týždňov, je však možné, že Kaprizov zakotví aj inde.