Opustí Erik Černák Tampu? Je prestupovým cieľom tohto tímu, píše uznávaný novinár

Jednou z prvých volieb kanadského tímu by mohol byť Slovák Erik Černák (24) z tímu šampióna Stanley Cupu z ostatných dvoch ročníkov Tampa Bay Lightning.

V hokejovom Vancouveri túžia po obrancovi, ktorý by bol robustný a silný, ale mal zároveň dobrý pohyb, solídnu kontrolu puku a kvalitnú rozohrávku

Možný obchod na linke Vancouver - Tampa Bay však naráža na niekoľko objektívnych prekážok.

Černák je jeden zo štyroch najlepších obrancov najlepšieho tímu v najlepšej klubovej súťaži a v play-off neraz ukázal svoju veľkosť v hre dozadu, ale aj dopredu. "Jeho takmer 20-minútový priemer na ľade v pároch s Victorom Hedmanom či Ryanom McDonaghom z neho robí momentálne jedného z najcennejších obrancov Lightning.

A to všetko pri skromnom plate 2,95 milióna dolárov, ktorý veľmi nezaťažuje rozpočet šampióna. Černák by však dokonale zapadol aj do platovej štruktúry Canucks a najmä by uspokojil potrebu výrazného zlepšenia na obrannej modrej čiare. Ak by som bol generálny manažér Vancouveru, ihneď po oslavách Stanleyho pohára by som sa snažil kontaktovať druhú stranu a pokúsil sa o nejakú dohodu," napísal špecializovaný hokejový web thehockeywriters.com.

Autor Matthew Zator dopĺňa, že Černák je momentálne najvýhodnejší obchodný cieľ pre Vancouver, ktorý v uplynulej sezóne chýbal v play-off o Stanleyho pohár.

"Je mladý, priateľský k rozpočtu klubu a perfektne sa hodí pre Quinna Hughesa v najlepšom obrannom páre. Vancouver by za neho pravdepodobne musel obetovať voľbu v prvom kole draftu 2021, jedného zo svojich nádejných mladíkov a možno by si spolu s Černákom museli vziať aj útočníka Tylera Johnsona s jeho drahou zmluvou.

V Tampe na hráčov zrejme čaká znižovanie platov, ale aj Vancouver môže mať problém. Musí totiž riešiť nové zmluvy pre svojich kľúčových hráčov Quinna Hughesa a Eliasa Petterssona a tí nebudú lacní," uzatvára kanadský autor.