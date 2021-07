Tampa obhájila Stanleyho pohár, Erik Černák sa po roku teší opäť z titulu

Hokejisti Tampy Bay obhájili Stanleyho pohár. V noci na štvrtok zvíťazili v piatom súboji play off NHL doma nad Montrealom 1:0 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy.

V drese Lightning sa zo zisku titulu teší po roku znovu aj slovenský obranca Erik Černák. "Blesky" vybojovali celkovo tretiu majstrovskú trofej (2004, 2020, 2021).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O triumfe Tampy rozhodol gól Rossa Coltona z 34. minúty. Oporou Lightning bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý si udržal čisté konto. Slovenský krídelník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Montrealu.

Prvá tretina herne patrila Tampe, ktorej hráči boli aktívnejší. Montrealu nedovolili otvoriť skóre ani v 9. minúte, keď hrali po fauloch Ruttu a Černáka v dvojnásobnom oslabení. Krátko na to ani "blesky" nevyužili dvojnásobnú presilovku, keď brankár Price viackrát podržal Canadiens. Kanadský tím v druhej časti zvýšil aktivitu, ale bez želaného efektu. Brankár Tampy Vasilevskij bol pre nich veľká prekážka a jeho spoluhráči zblokovali viacero striel. Prvý, a napokon jediný gól zápasu, priniesla 34. minúta. Obranca Savard ideálne našiel Coltona, ktorý pred odkrytou bránkou nezaváhal - 1:0. Lightning sa v tretej časti nestiahli do defenzívy a vrátili sa k ofenzívnej aktivite. Canadiens viackrát v útoku riskovali, ale Vasilevskij i Price podržali svoje tímy. Hráči Montrealu vystupňovali tlak v závere zápasu, ale Caufield trafil v najväčšej šanci hostí iba do žŕdky.

Finále play off NHL - piaty zápas:

TAMPA BAY LIGHTNING - MONTREAL CANADIENS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 34. Colton (Savard, McDonagh). Rozhodovali: Dwyer, O´Rourke - Cormier, Cherrey, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 18.110 divákov (vypredané).

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, ČERNÁK, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, Colton - Coleman, Gourde, Goodrow - Joseph, Johnson, Maroon.

Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Kulak, Romanov - Gallagher, Danault, Toffoli - Caufield, Suzuki, Anderson - Lehkonen, Evans, Byron - Perry, Staal, Armia.

/konečný výsledok série: 4:1, Tampa získala Stanleyho pohár/