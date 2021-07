Zámorský novinár prognózuje: Kde by mohol zakotviť Tomáš Tatar?

Hokejisti tímu Montreal Canadiens postúpili do finále bojov o Stanleyho pohár, ale Tomáš Tatar (30) sleduje počínanie svojich spoluhráčov na ľade iba z diaľky.

Zatiaľ čo v prvých dvoch ročníkoch pôsobenia v tíme Canadiens dosiahol kariérne maximá 58 a 61 bodov (v minulej sezóne 2019/2020 bol najproduktívnejší hráč tímu), v aktuálnom play-off sa 30-ročný krídelník vytratil zo zostavy Montrealu a čochvíľa sa stane voľným hráčom. Je pravdepodobné, že si bude hľadať nové pôsobisko v NHL.

Podľa Michaela DeRosu by mu mali dať šancu dva tímy, ktoré si tento rok nezahrali v play-off. Prvým je New Jersey Devils a druhým San Jose Sharks.

"Tatar sa v budúcej sezóne bude chcieť odraziť od dna, takže New Jersey by pre neho mohol byť dobrý domov. Hrať za tím, ako sú Devils, mu umožní mať prominentnú pozíciu, pretože na ľavom krídle sú trochu slabší. Mal by tiež šancu hrať po boku Nica Hischiera alebo Jacka Hughesa. To by mu mohlo dať veľkú šancu na ofenzívne úspechy,“ poznamenal DeRosa, upozornil na to špecializovaný portál slovaknhl.sk.

Na opačnom pobreží Spojených štátov je v Kalifornii tím San Jose Sharks, ktoré má ambície vrátiť sa čo najskôr do play-off. "Na ich zostave je treba vážne zapracovať. Nemajú peniaze na angažovanie hviezdy, ale mohli by si poľahky dovoliť Tatara. To by im pomohlo posilniť prvú šestku útoku, čo je nevyhnutnosť, ak chcú byť v budúcej sezóne konkurencieschopní. Pre San Jose sa to zdá byť ako ťah s nízkym rizikom a veľkou odmenou. Takže niet dôvodov, prečo by to nemohli skúsiť,“ uviedol DeRosa.