Hokejista David Pastrňák prežíva najbolestivejšie chvíle v živote: Hviezda NHL mu posiela dojímavý odkaz!

Dojemný odkaz im poslal hviezdny hokejista Evander Kane zo San Jose Sharks, ktorý si podobným peklom sám prešiel.

"Viggo Rohl Pastrňák 17. júna 2021 - 23. júna 2021. Pozerá na nás anjel a hovoríme mu syn. Navždy ťa budeme milovať. Rešpektujte prosím naše súkromie v týchto ťažkých časoch," napísal David Pastrňák na začiatku týždňa na Instagrame.

Mnohí športovci a verejne známi ľudia mu posielali dojímavé odkazy v nepríjemnej životnej situácii, ako napríklad futbalista Petr Čech alebo hokejista Dmitrij Jaškin.

Dojímavý je tiež odkaz hokejistu Evandera Kanea, ktorý s manželkou rovnako stratili dieťa.

Our family sends its deepest condolences to David, Rebecca and his entire family. Our family knows that pain and it’s the worst imaginable. We are just devastated for you both. Sending prayers your way ❤️🙏🏾 https://t.co/0VddJbIw4m