Ako prvý napodobnil Gretzkeho: McDavid má za sebou neskutočnú sezónu, prehovoril o budúcnosti v Edmontone

Kanadský hokejista Connor McDavid v službách Edmontonu sa podľa predpokladov stal držiteľom Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča NHL.

Všetkých sto odborníkov ho zaradilo na prvé miesto. V 97-ročnej histórii vyhlasovania tohto ocenenia sa stalo len po druhý raz, že víťaz bol zvolený jednohlasne. McDavidov predchodca bol legendárny Wayne Gretzky, ktorý v sezóne 1981/1982 nazbieral 92 gólov a 212 bodov a dostal tiež všetkých 63 prvých miest.

Za McDavidom skončili v súťažnom ročníku 2021 Auston Matthews z Toronta a Nathan MacKinnon z Colorada. Štvrtý bol Sidney Crosby z Pittsburghu a piaty Brad Marchand z Bostonu. McDavid nazbieral v skrátenej 56-zápasovej sezóne základnej časti NHL 105 bodov za 33 gólov a 72 asistencií. Okrem bodového zápisu McDavid ovládol štatistiky aj v počte asistencií, bodov v rovnovážnom stave (68), bodov v presilovkách (37) a druhý bol v počte gólov aj víťazných gólov (11). Už predtým dvakrát vyhral kanadské bodovanie profiligy s počtom 100, resp. 108 bodov.

Edmonton síce so svojím kapitánom McDavidom suverénne postúpil do play-off z druhého miesta v tzv. Kanadskej divízii, ale tam rýchlo stroskotal na tíme Winnipegu. Napriek tomu McDavid si pripísal aspoň bod v 45 z 56 zápasov základnej časti a 33-krát zaznamenal viacbodový zápis. Až 18-krát z toho boli v jednom zápase minimálne tri body.

"To nie ja, ale moji spoluhráči urobili zo mňa takého hráča. Sú pre mňa všetko, bez nich by som sa nikam nedostal. Máme výnimočnú partiu hráčov, hoci sme napokon nedosiahli to, čo sme chceli. Teším sa, že budem súčasťou tímu Oilers aj v budúcej sezóne už aj s divákmi na tribúnach. Verím, že naši hráči sa naďalej budú zlepšovať, aby sme v tejto súťaži dosiahli aj niečo výnimočné," skonštatoval Connor McDavid na webe NHL.

Fenomenálny Kanaďan sa stal aj držiteľom Trofeje Teda Lindsaya pre najviac výnimočného hokejistu podľa hráčskej asociácie NHLPA. Hartovu trofej získal predtým aj v sezóne 2016/2017. Stal sa len druhým hráčom Edmontonu, ktorú si ju vybojoval minimálne dvakrát. Wayne Gretzky ovládol hlasovanie o Hartovu trofej osemkrát za sebou v rokoch 1979 - 1987. Pred rokom bol víťazom ďalší hokejista Oilers Leon Draisaitl. "Chcem sa poďakovať nielen spoluhráčom a trénerom, ale aj všetkým zdravotníkom, ktorí nám umožnili, že sme v náročných covidových podmienkach mohli hrať hokej," dodal McDavid.