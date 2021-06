Hokejista Tomáš Tatar sa druhýkrát prebojoval do finále NHL: Som zdravý a čakám na šancu!

Má ďalšiu šancu! Hokejový útočník Tomáš Tatar (30) sa po roku 2018 druhýkrát prebojoval do finále NHL. Jeho Montreal v boji o slávny Stanleyho pohár vyzve obhajcu trofeje Tampu Bay. Skúsený útočník však počas posledných zápasov sedel iba v hľadisku a pre denník Nový Čas prezradil, ako to vníma a ako vidí finálovú bitku.

Montreal po dlhých 28 rokoch postúpil do finále o Stanleyho pohár. Ako hodnotíte sériu s Vegas?

- Chalani odviedli skvelý, bojovný, tímový výkon. Pred touto sériou nás viacerí dávali do pozície outsidera a postupom do finále sme mnohých pozitívne prekvapili. A myslím si, že o trofej si zahráme zaslúžene.

Pre vás pôjde o druhý pokus získať slávny Stanleyho pohár, v roku 2018 ste vo finále hrali v drese Vegas, ale, žiaľ, prehrali ste…

- Niektorí hráči sa počas celej svojej kariéry v NHL nedostanú do finále a ja mám pred sebou druhú šancu. Verím, že spoluhráčom sa bude dariť a nebudem musieť do série naskočiť. Na tréningoch makám naplno, aby som bol hocikedy schopný naskočiť do hry.

Takže ako to vlastne s vami vyzerá, ste zranený, alebo sedíte v hľadisku ako zdravý náhradník?

- Záver základnej časti som dohrával so zranením, ale momentálne som zdravý. Keď sme v 1. kole play-off prehrávali 1:3 na zápasy s Torontom, kouč urobil určité zmeny, aby tím nakopol, a vtedy posadil aj mňa. Odvtedy sú chalani na víťaznej vlne, v 2. kole zdolali 4:0 Winnipeg a teraz 4:2 Vegas. Tréner teraz nemá dôvod robiť zmeny v zostave, ja to akceptujem a držím chalanom palce.

Ale mrzí vás to?

- Samozrejme, áno. Hokej, ktorý som predvádzal, a štatistiky, ktoré mám za 3 roky v Montreale, hovoria sami za seba. Každý zdravý hráč chce hrať, ale ak sa tímu bude dariť, tak radšej nech získame Stanleyho pohár, ako by som mal naskočiť do hry, keď bude séria negatívna a prehráme ju.

Mali ste nejaký konflikt s trénerom či s vedením?

- Nie, môj vzťah s koučom i s manažérom je dobrý. Naozaj ťažko niekomu niečo vyčítať, keď mužstvo postúpi do finále a darí sa mu. Snažím sa byť pozitívny, chalanov podporujem, a ak dostanem šancu, tak som pripravený. To by sa však séria musela vyvíjať v náš neprospech, aby som zasiahol.

Súperom Montrealu bude obhajca trofeje Tampa Bay aj s obrancom Erikom Černákom. Ako vidíte šance Montrealu?

- Čaká nás ťažký súper a vieme veľmi dobre, aké má Tampa kvality. Každú sériu sme začínali v pozícii outsidera a inak to nebude ani teraz. Je to však play-off, ideme s rešpektom a verím, že to bude kvalitné finále a prekvapíme ziskom pohára.

Príde na finále aj rodina?

- Teraz zrejme nie, pretože pre pandémiu je cestovanie veľmi komplikované. Oni ma už videli v roku 2018 vo finále, tak teraz budú fandiť na diaľku.