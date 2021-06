Útočník Marko Daňo o vlaňajšej sezóne a ambíciách: Vráti sa do Európy?

Má za sebou smolnú sezónu! Utočník Marko Daňo (26) plánoval zabojovať o miesto v drese Winnipegu, ale nešťastne si v novembri zlomil zápästie na ľavej ruke a takmer tri mesiace chýbal na ľade.

Napriek tomu stihol na farme AHL odohrať trinásť duelov. Denníku Nový Čas prezradil, aké má plány do budúcnosti a aj to, či sleduje futbalové EURO!

Máte za sebou zvláštnu sezónu, v ktorej ste odohrali iba 15 stretnutí. Ako to hodnotíte?

Ako aj v iných športoch, tak i v hokeji bola táto sezóna poznačená pandémiou. Ročník bol skrátený, navyše mal som aj zdravotné problémy, keďže som si koncom roka zlomil ruku a takmer tri mesiace som pauzoval. Ale po návrate som sa na farme v Manitobe cítil dobre, odohral som 13 zápasov a hlavne sa teším z toho, že ruka držala.

Tak málo zápasov ste asi ešte nikdy neodohrali...

To veru nie. Pred tromi-štyrmi rokmi som bol tiež zranený a vtedy som za Winnipeg v NHL odohral 23 súbojov. Vtedy však aspoň nebola pandémia a mohol som aj počas zdravotných problémov niečo robiť, teraz to bolo dvojnásobne ťažšie, ale zvládli sme to.

V máji sa konali v Rige MS, kde ste pre klubové povinnosti chýbali. Bola nejaká šanca, že sa zúčastníte?

Asi tri týždne pred turnajom mi volal Šatan, že ako som na tom zdravotne. Následne ma však Winnipeg povolal do taxi tímu na play-off a tým pádom bolo jasné, že naďalej ostávam v zámorí.

Kontrakt s Winnipegom vám o pár dní vyprší, plánujete ostať v zámorí?

Winnipeg má stále na mňa práva, takže uvidíme v najbližších dňoch, či mi ponúknu kontrakt. Ak nie, tak pôjdem na trh s voľnými hráčmi. V novom ročníku vstupuje do ligy nový klub Seattle, takže bude o 50 voľných pracovných miest navyše, takže ešte chcem zotrvať v zámorí.

Začali ste letnú prípravu?

Áno, už druhý týždeň trénujem v Bratislave s partiou chalanov a chodíme na ľad.

Sledujete aj EURO, neplánovali ste ísť aj osobne na nejaký zápas Slovákov?

Pozeral som našich a nejaké iné zápasy. Keďže už trénujem, tak nemám čas cestovať na EURO.