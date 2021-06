Do Dukly Trenčín sa vráti hokejový obranca Andrej Meszároš (35).

Do klubu sa vracia po dlhých 17 sezónach. V NHL odohral Meszároš 645 zápasov, zahral si za Ottawu, Philadelphiu, Boston, Tampu či Buffalo.

Od roku 2016 hral za bratislavský Slovan, najskôr v KHL, neskôr aj v slovenskej extralige.

"Tešíme sa, že ďalším dnešným podpísaným hráčom pre sezónu 2021/2022 je Andrej Meszároš! Andrej sa do Dukly Trenčín vracia po dlhých 17 sezónach. S Duklou Trenčín sa naposledy lúčil v sezóne 2003/2004 s pohárom nad hlavou. Veríme, že to je pre Andreja výzva do ďalšej sezóny," píše klub na sociálnej sieti.