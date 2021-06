Tampa bez Černáka deklasovala Islanders a je blízko postupu do finále

Hokejisti Tampy Bay Lightning deklasovali v piatom stretnutí semifinále play off NHL na domácom ľade New York Islanders 8:0 a v sérii sa ujali vedenia 3:2.

V zostave obhajcov titulu chýbal slovenský obranca Erik Černák pre nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.

Steven Stamkos a Alex Killorn si pripísali zhodne po dva góly a asistenciu, Nikita Kučrov sa prihrávkami podieľal na troch zásahoch domácich. Už v ôsmom dueli za sebou skóroval Brayden Point. Brankár Andrej Vasilevskij predviedol 21 úspešných zákrokov pri svojom štvrtom shutoute v play off v kariére. Domáci si už v prvej tretine vyvtvorili trojgólový náskok a v 16. minúte za stavu 3:0 vyhnali z bránky "ostrovanov" Semjona Varlamova.

O zdravotnom stave Černáka Tampa zatiaľ bližšie neinformovala, v predchádzajúcom zápase dostal v tretej tretine tvrdý "hit" na mantinel do Matta Martina a držal sa za rameno. Po kratšej pauze v šatni sa napokon na ľad vrátil a kouč Jon Cooper po stretnutí uviedol, že by mal byť v poriadku.

Tampa môže so svojom postupe do finále Stanleyho pohára rozhodnúť už v zápase číslo šesť v stredu v New Yorku.

Semifinále play off NHL - piaty zápas /na 4 víťazstvá/:

Tampa Bay - NY Islanders 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

/stav série: 3:2/