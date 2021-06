Veľká pocta pre Cehlárika: Šampión KHL ho predstavil originálnym spôsobom!

Veľká pocta sa ušla slovenskému útočníkovi Petrovi Cehlárikovi. Úradujúci šampión KHL ho predstavil skutočne originálnym a zaujímavým spôsobom.

Slovenský útočník Peter Cehlárik má za sebou životnú sezónu. V drese Leksandu sa stal piatym najlepším strelcom švédskej ligy. V reprezentačnom drese Slovenska sa mu podarilo získať ocenenie pre najlepšieho útočníka MS v Lotyšsku.

Hovorilo sa o jeho možnom návrate do zámoria, no Cehlárik sa napokon dohodol na ročnej spolupráci s úradujúcim šampiónom KHL. Mal by patriť medzi lídrov tímu a v takom duchu ho predstavil Avangard Omsk aj fanúšikom - v podobe Cára Petra Veľkého!