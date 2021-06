Rušná noc Erika Černáka: Asistoval, dal si nešťastný gól a zápas nedohral

Erik Černák (24) sa asistenciou podieľal na úspechu hokejistov Tampy Bay Lightning v treťom zápase semifinále play off NHL.

Obhajcovia Stanleyho pohára zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 2:1 a v sérii sa ujali vedenia rovnakým pomerom.

Slovenský obranca odohral takmer 20 minút a prihrávku si pripísal pri úvodnom góle Yanniho Gourdeho v polovici prvej tretiny, okrem toho vyslal aj dve strely na bránku. Brankár hostí Andrej Vasilevskij chytil 27 striel. Po vyrovnávajúcom zásahu domáceho Cala Clutterbucka rozhodol o víťazstve Tampy dvadsať sekúnd pred koncom druhého dejstva Brayden Point, ktorý skóroval v šiestom stretnutí za sebou. Point sa na konci presilovky dobre zorientoval pred bránkou a v páde poslal po ľade puk za chrbát Semiona Varlamova. "Puk sa odrazil tak, že skončil rovno na mojej hokejke. Bol to šťastný gól," povedal pre web nhl.com Point.

Černák si pripísal siedmu asistenciu v tohtoročných vyraďovacích bojoch, keď krížnym pasom vysunul Blakea Colemana a po jeho akcii otvoril skóre Gourde. Slovenský obranca bol aj pri inkasovanom góle, keď si v skrumáži nechtiac "upratal" puk do vlastnej bránky. Slovenský obranca chcel posunúť puk pod lapačku Vasilevského, ktorý ho však nedokázal zakryť, a po dobiedzaní dôrazného Clutterbucka si Černák korčuľou nešťastne zrazil puk za chrbát vlastného brankára.

V záverečných piatich minútach sa už Černák na ľade neobjavoval, pretože po zblokovaní strely Ryana Pulocka odkorčuľoval na striedačku s bolestivou grimasou. Po hite Matta Martina krátko pred koncom nedohral ani český obranca Jan Rutta. "Posledné minúty sme dohrávali so štyrmi obrancami, nebolo to jednoduché. Černák aj Rutta majú menšie šrámy, ale nie je to vážne a na ďalší zápas budú v poriadku," povedal tréner "bleskov" Jon Cooper.

Tampu delia už len dve víťazstvá od druhého postupu do finále za sebou. "Každý sa stotožnil s naším systémom hry. Po druhej tretine sme viedli o gól a hovorili sme si, čo presne budeme hrať. Sme skvelý tím, každý vie, čo má robiť, a výborne sa dopĺňame. Toto je zatiaľ výsledok našej práce," povedal kapitán obhajcu Stanley Cupu Steven Stamkos.

Islanders prehrali tretí zápas na domácom ľade aj v prvom a druhom kole. "Snažili sme sa vyrovnať a vypracovali sme si dobré šance, ale Vasilevskij mal niekoľko kľúčových zákrokov. Veľa sme im nedovolili, v defenzíve sme hrali dobre, ale nestačilo to. V každom kole je to náročnejšie," uviedol kormidelník Islanders Barry Trotz. Najväčšiu šancu na vyrovnanie mal sedem minút pred koncom Kyle Palmieri, ale Vasilevskij jeho strelu zblízka schoval do lapačky. Ruský brankár má tento rok v play off bilanciu na ľadoch súperov 6-1.

Point sa stal prvým hráčom Tampy, ktorý v play off skóroval v šiestich zápasoch za sebou, predtým podobný kúsok predviedol v roku 2006 útočník Ottawy Senators Martin Havlát. V 58 zápasoch v bojoch o Stanley Cup nazbieral Point 33 bodov a na treťom mieste v klubovej histórii vyrovnal zápis Martina St. Louisa.