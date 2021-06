Z Detvy sa stal Prešov: Tipos extraliga bude mať od novej sezóny staronového účastníka

Novovzniknutý hokejový klub HC 21 Prešov nahradí v Tipos extralige Detvu.

V pozícii hlavného trénera bude Ernest Bokroš a základ tímu by mali tvoriť hráči z Detvy.Majiteľ detvianskeho klubu Róbert Ľupták sa rozhodol presťahovať extraligovú licenciu do Prešova.Dnes som v Prešove a teším sa na novú výzvu. Milujem hokej a viem preň veľa obetovať. Chcem ho robiť dokedy budem vládať. Zatiaľ som jediný majiteľ klubu, mesto mi bude pomáhať, no nebránim sa spolupráci s inými subjektami. Chcem profesionálnejší klub," povedal Ľupták, ktorému je ľúto za detvianskymi fanúšikmi.Chcem, aby sa Detva dostala znovu hokejovo hore a rád jej podám pomocnú ruku. Viem si predstaviť, že by v budúcnosti mohla byť farma Prešova. Na nižšiu súťaž je do dobré prostredie. Je mi ľúto za fanúšikmi Detvy, ktorí nás podporovali, ale hokej je aj o financiách. Prešov je pre mňa nová výzva. Hrať budeme na vynovenom štadióne, v novom prostredí a pred fanúšikmi, ktorí budú náš šiesty hráč. Nejdem hrať o posledné miesto. Moje ciele sú minimálne play off," povedal Ľupták.V novom pôsobisku bude opäť spolupracovať s trénerom Bokrošom, ktorý viedol Detvu v sezóne 2020/2021. "Je to pre mňa premiéra, na východe som ešte netrénoval. Prišiel som do Prešova odviesť maximálnu robotu a robiť radosť všetkým v meste a v regióne," povedal hlavný tréner Prešova. Z Detvy do Prešova sa nesťahuje iba on, ale aj viacero ďalších hráčov vrátane útočníka Jána Sýkoru.Nie je jednoduché narýchlo vybudovať mužstvo. Ja ako tréner musím najskôr vidieť, aké mužstvo budeme mať, preto až potom budem môcť povedať o ambíciách," uviedol Bokroš.Definitívnu bodku za sťahovaním detvianskeho klubu do Prešova dá Slovenský zväz ľadového hokeja, no malo by ísť iba o formalitu. "Definitívnu pečiatku spraví až licenčné konanie, ale je právo každého majiteľa klubu presťahovať ho do iného mesta. Sú určité podmienky, ktoré treba splniť, trebárs dohoda s mládežníckym klubom.To bude predmet licenčného konania, no od pána Ľuptáka mám avízo, že by to malo byť v poriadku. V takom prípade by nič nemalo brániť tomu, aby Výkonný výbor a Ligová rada mohli dať licenciu pre HC 21 Prešov," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.Kapitán tímu bude prešovský odchovanec Marek Zagrapan, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v Poprade. Okrem neho je zatiaľ známy iba príchod útočníka Jána Sýkoru.