Marinčin to nateraz s NHL vzdal: Po rokoch sa vracia do Európy

Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin sa po jedenástich rokoch vrátil zo zámoria do Európy.

Pred novou sezónou posilnil českého majstra HC Oceláři Třinec. V tíme by mal nahradiť krajana Martina Gernáta, ktorý by mal podľa českých médií zamieriť do Lausanne.

"Martin je výborný ofenzívny obranca so skúsenosťami z NHL i medzinárodného hokeja. Veríme, že bude pre náš tím prínosom a že si ho naši fanúšikovia zamilujú rovnako ako jeho veľkého kamaráta Martina Gernáta, ktorý odchádza do zahraničia. Martin je podobný typ ako 'Gery' a keď sme sa dozvedeli, že má záujem vrátiť sa do Európy, tak sme začali pracovať na jeho príchode. Rokovanie bolo rýchle a korektné. Iste k tomu napomohli aj referencie od jeho kamaráta," uviedol pre oficiálnu webstránku klubu športový riaditeľ Jan Peterek.

Dvadsaťdeväťročný Marinčin pôsobil od sezóny 2010/2011 v zámorí. V drafte v roku 2010 si ho z 2. kola vybral Edmonton, za ktorý debutoval v sezóne 2013/2014, odvtedy odohral v NHL za Oilers a Toronto 227 duelov s bilanciou päť gólov a 29 asistencií. V play off zaznamenal deväť štartov. V tejto sezóne nedostal príležitosť v drese Maple Leafs a pôsobil na farme Toronto Marlies v AHL, odohral 14 zápasov a získal päť bodov (1+4). Marinčinovi sa v NHL končí zmluva a stane sa neobmedzeným voľným hráčom. Na konte má aj štart na ZOH v Soči a troch MS. Na domácom šampionáte v roku 2019 nazbieral v siedmich dueloch sedem bodov (3+4).

V Třinci sa stretne s obrancom Davidom Musilom, s ktorým sa spoznal počas pôsobenia v tíme Oilers. "Pamätám si, keď sme s Davidom boli spoločne v Edmontone. V tej dobe tam bol aj 'Gery', takže sme boli v podstate stále spolu. Poznáme sa veľmi dobre a veľmi sa teším, že si s Davidom zahrám v jednom tíme," uviedol Marinčin. "Na Třinec som počul samé pochvaly, každú sezónu má tie najvyššie ciele. Najviac som v kontakte s 'Gerym', ktorý mi vždy rozpráva o tom, ako sú Oceláři skvelá organizácia so špičkovým zázemím."

Od návratu do Európy si sľubuje hlavne nový impulz v kariére: "Vážim si záujem, ktorý o mňa klub mal. Verím, že pre mužstvo budem prínosom. Zatiaľ nemám osobnú skúsenosť s trénerom Václavom Varaďom, ale verím, že keď budem hrať najlepšie ako viem, čoskoro zapadnem do herného štýlu."

O rok mladší Gernát pôsobil v Třinci od roku 2018, keď tam prišiel práve z Lausanne. V uplynulej sezóne odohral za klub 50 zápasov v základnej časti a so 41 bodmi (13+28) sa stal najproduktívnejším obrancom súťaže a taktiež bol najlepší strelec i nahrávač spomedzi bekov. V 16 dueloch play off pridal sedem bodov (1+6). Na uplynulých MS v Rige odohral osem zápasov so ziskom dvoch bodov (1+1).