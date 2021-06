Dostal ocenenie za svoju nezlomnosť: Lindblomov boj s rakovinou bol úspešný, teraz sa teší aj z prestížnej trofeje

Držiteľom Mastertonej trofeje, ktorú v NHL udeľujú za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju, získal útočník Philadelphie Flyers Oskar Lindblom.

Dvadsaťštyriročný Švéd sa vrátil na ľad po tom, ako vyhral boj s rakovinou. Lindblomovi diagnostikovali 10. decembra 2019 vzácny typ kostného nádoru, tzv. Ewingov sarkóm. V tom čase mal na konte 18 bodov v 30 zápasoch a s 11 gólmi sa delil o post najlepšieho strelca Flyers. Potom sa však začal veľký boj so zákerným súperom, ktorý napokon Švéd vyhral. V júli 2020 lekári konštatovali, že sa úspešne vyliečil a o dva mesiace neskôr sa dokonca vrátil na ľad, keď odohral dva zápasy play off NHL proti New Yorku Islanders.

V tejto sezóne nastúpil na 50 zápasov, strelil osem gólov a pridal šesť asistencií. "Letci" sa do bojov o Stanley Cup neprebojovali. "Dostať sa späť do formy po tom, ako stratíte všetky svaly, je náročné. Vedel som, že ma čaká boj, ktorý musím zvládnuť nielen po fyzickej, ale najmä po psychickej stránke. Robil som čo sa dalo a vrátiť sa späť na ľad bol úžasný pocit," povedal Lindblom pre nhl.com po zisku ocenenia. Kandidátom na túto trofej bol aj minulý rok, ale vtedy ju získal Bobby Ryan.

Lindblom sa stal štvrtým hráčom Philadelphie s týmto ocenením. Pred ním získali trofej Bobby Clarke (1972), Tim Kerr (1989) a Ian Laperriere (2011). "Chcem sa poďakovať mojej rodine a priateľke. Takisto aj celému tímu Flyers a špeciálne lekárom a sestričkám, ktoré tam boli stále so mnou a pomáhali mi," dodal Lindblom. Finalistami na zisk ocenenia, ktoré v NHL udeľujú od roku 1968, boli aj obranca Minnesoty Wild Matt Dumba a útočník San Jose Sharks Patrick Marleau.