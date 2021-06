Výborný štart Islanders: Černákova Tampa na úvod semifinále prehrala

Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v prvom zápase semifinále play off NHL na ľade obhajcu titulu Tampy Bay 2:1.

Pod triumf hostí sa gólovo podpísali Mathew Barzal a Ryan Pulock, ktorý dosiahol víťazný zásah. V závere duelu iba skorigoval Brayden Point. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 18:44 minúty, pripísal si jednu strelu a dostal dvojminútový trest.

Brankár Islanders Semion Varlamov si pripísal 30 úspešných zákrokov a dosiahol svoje štvrté víťazstvo za sebou, rovnakú bilanciu má pri svojich štartoch aj Iľja Sorokin. Iba tretíkrát v histórii play off NHL ťahajú obaja brankári jedného tímu šnúru aspoň štyroch výhier. Naposledy sa to podarilo dvojici z Philadelphie Philovi Myremu a Peteovi Peetersovi v roku 1980. "Hrali sme celý zápas dobre, tvrdo, fyzicky. Držali sme sa svojej hry. Sústredili sme sa iba na náš výkon a to je dôvod, prečo sme boli úspešní,“ povedal pre nhl.com hrdina Varlamov.

Islanders sa ujali vedenia v 33. minúte, keď Josh Bailey našiel kolmicou na útočnej modrej Barzala a ten prekonal Vasilevského strelou pomedzi betóny. Druhá zásah pridal v tretej tretine obranca Pulock, keď delovkou od modrej čiary prestrelil brankár Tampy. Pulock strelil v tohtoročnej vyraďovačke štyri góly, z toho až tri boli víťazné. Len štyria obrancovia v histórii NHL rozhodli viac zápasov v jednej play off – Paul Coffey, Al MacInnis, Brian Leetch a Vjačeslav Vojnov (všetci 4). Domáci vrhli všetky sily do útoku, v závere odvolali brankára, hrali presilovku 6 na 4, no 54 sekúnd pred koncom dokázali už iba znížiť zásluhou Pointa.

"Ostrovania" urobili dôležitý prvý krok k tomu, aby sa revanšovali Tampe za vlaňajšie vyradenie vo finále Východnej konferencie. V ňom prehrali v prvom stretnutí vysoko 2:8. "Myslím si, že mi to pripomínalo skôr zápasy číslo dva až šesť tej série. Tímy sa odvtedy veľmi nezmenili. Mužstvá neurobili veľké zmeny v kádri. Čo sa týka systému, je to veľmi podobné. Deväť mesiacov sme sa nestretli, ale Tampa nás ničím neprekvapila, hrala to, čo sme od nej očakávali. Bol to pre nás dobrý štart,“ pochvaľoval si tréner newyorského tímu Barry Trotz.

Jagavá ofenzíva Tampy narazila na kompaktnú defenzívu súpera a nevedela si s ňou poradiť. "Čo sa týka pracovnej morálky a nastavenia hlavy, tam bolo všetko v poriadku. Niektoré naše rozhodnutia na ľade však boli chybné. To sa stáva. Keď sa dostanete v play off tak ďaleko, že sú v hre už len štyri tímy, musíte robiť všetko jednotne, čo sa nám dnes tak úplne nedarilo,“ priznal tréner „bleskov“ Jon Cooper.

Druhý duel je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ opäť na ľade Tampy. „Vedeli sme, že to bude extrémne ťažká séria. Boli sme už v tejto pozícii v minulosti, takže určite nepanikárime. No uvedomujeme a očakávame, že séria bude mimoriadne tesná,“ dodal kapitán Tampy Steven Stamkos.



semifinále play off NHL - 1. zápas:

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 60. Point (Killorn, Kučerov) – 33. Barzal (Bailey), 46. Pulock (Eberle). Brankári: Vasilevskij - Varlamov, strely na bránku: 31:31, 14.513 divákov.

/stav série 0:1/





Slovák v akcii:

Erik Černák (Tampa Bay) 18:44 0 0 0 0 1 2

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/