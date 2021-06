Nenahraditeľný pre najlepší tím NHL: Černák je monštrum, najsilnejší v tíme! Zahrá si v olympijskej kvalifikácii?

Obrovské slová chvály a uznania prichádzajú zo zámoria na adresu slovenského obrancu Erika Černáka (24). Predstaví sa v drese Slovenska v olympijskej kvalifikácii?

Slovenský obranca Erik Černák (24) patrí medzi kľúčových hráčov najlepšieho tímu NHL. S Tampou Bay vlani získal Stanley Cup ako vôbec najmladší slovenský hráč v histórii. Obdivuhodné, že sa mu to podarilo len v druhej sezóne NHL.

Je na dobrej ceste získať Stanley Cup druhý rok po sebe. Tampa Bay dominuje, cez Floridu a Carolinu sa dostala do konferenčného finále a proti Montrealu bude v pozícii výrazného favorita.

„Keď sa pozriete, kam Erik vyrástol, tak vám je jasné, že môže hrať v prvých dvoch obranných pároch v hociktorom tíme NHL. Podobných hráčov veľa nenájdete, obzvlášť pravákov. Aj v profilige to je vzácnosť. Vie brániť a hrať vyrovnane proti všetkým svetovým hviezdam. Pre nás je hviezda,“ chválil pred časom tréner Jon Cooper slovenského obrancu, ktorého prezývajú "Drago".

Erik Černák zaznamenáva raketový progres. Do NHL sa presadil vďaka výbornej defenzívnej hre, fyzickej sile, hrá obetavo, blokuje strely, zráža protihráčov, nebojí sa pobiť. Tento rok sa výrazne posunul aj v ofenzívnom aspekte hry.

Osemnásť bodov v základnej časti znamená jeho nové osobné maximum. Pritom sezóna bola výrazne skrátená, odohral v nej len 46 zápasov. O 21 menej, ako počas vlaňajšej sezóny. Pritom v nej mal na konte o šesť bodov menej. Úžasné!

Nedávno zámorský The Athletic vydal o Černákovi perfektný článok, v ktorom ho chvália do nebies viaceré osobnosti z hokejového prostredia, ktoré s ním mali do činenia.

„Erik je monštrum. Je atletický, tvrdý pracant. Po roku sme vedeli, že musí dostať šancu v NHL. Rýchlo sa naučil, ako hrať správne pozične, a to bolo rozhodujúce,“ cituje The Athletic bývalého trénera Černáka z tímu Syracuse Crunch v AHL.

„Je tvrdý ako kameň, dôkazom sú jeho bodyčeky. Dorástol na obrancu, ktorý sa nebojí hrať s pukom a vymyslieť aj niečo v ofenzíve,“ pochvaľoval progres jedného z kľúčových hráčov svojho tímu švédsky obranca Victor Hedman.

Teraz pár čísel, ktoré dokazujú obrovskú kvalitu Erika Černáka. S ôsmimi pluskami v 11 zápasoch je piaty najlepší hráč play off NHL. V počte bodyčekov (34) je druhý v tíme. V zblokovaných strelách (17) štvrtý. Je štvrtý najvyťažovanejší hráč Lightning (19 minút a 39 sekúnd za zápas).

Fyzickou silou a tvrdosťou vzbudzuje rešpekt v celej NHL.

„Už keď prišiel do tímu, bol najsilnejší zo zostavy. Na to, aký je veľký, má veľmi šikovné ruky. Stále nechápem, že ho Kings vymenili,“ krúti hlavou bývalý spoluhráč Kevin Shattenkirk.

Černák dokáže úspešne brániť najväčšie hviezdy svetového hokeja. Preto je často využívaný v oslabeniach.

„Erik je najpodceňovanejší a nenahraditeľný obranca pre Lightning. Spolu s Ryanom McDonaughom dokážu zastaviť elitných hráčov súperov, od Sidneyho Crosbyho po Austona Matthewsa, alebo v tohtoročnom play-off Alexandra Barkova či Sebastiana Aha,“ cituje The Athletic uznávaného zámorského novinára Joea Smitha.

V augustovej olympijskej kvalifikácii by mohol byť lídrom slovenského tímu. Pokojne aj ako dvojnásobný víťaz Stanley Cupu. Denník Šport priniesol informáciu, že Černák by chcel posilniť slovenský tím, no nevie, čo dovtedy bude a ako sa k tomu postaví jeho tím.