Brankári Halák a Rask sú v Bostone bez zmluvy: Fínsky gólman sa pripravuje na najhoršie

Fínsky hokejový brankár Tuukka Rask (34) podstúpi v najbližších dňoch operáciu bedrového kĺbu. Po vyradení jeho Bostonu vo finále Východnej divízie NHL prezradil, že v play off chytal s poškodenou chrupavkou.

Raskovi sa končí lukratívna osemročná zmluva s priemerným ročným zárobkom sedem miliónov dolárov a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. V Bostone by však rád zostal aj v nasledujúcej sezóne, hoci po operácii bude musieť pauzovať až do januára či februára 2022.

"Nebudem v NHL chytať za iný tím ako Bruins. Toto je môj domov. Máme tri deti, ktoré tu majú kamarátov v škole. Nevidím žiadny dôvod na to, aby som v tomto bode kariéry odchádzal nikam inam," citoval 34-ročného brankára web tsn.ca.

Víťaz Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny 2013/2014 je však pripravený aj na možnosť, že sa Bruins rozhodnú nepredĺžiť s ním kontrakt:

"Možno pôjdem domov a budem hrať vo Fínsku. Som tam spolumajiteľom jedného klubu. Kto vie?"

Rask bol v kádri Bruins, keď v roku 2011 dobyli Stanleyho pohár. Vtedy však bol iba brankárskou dvojkou za pravidelne chytajúcim Timom Thomasom. Rád by si splnil sen o zisku pohára ako brankár číslo jeden: "Je iba pár hráčov, ktorým sa počas kariéry podarí získať Stanley Cup. Nie je to ľahké. Mne sa to ako brankárskej jednotke nepodarilo a musím s tým nejako žiť."

Fínsky veterán odchytal vo svojej 14-tej profiligovej sezóne 24 stretnutí v základnej časti s priemerom 2,28 gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 91,3 percenta. V play off sa postavil do bránky "medveďov" vo všetkých 11 dueloch, v ktorých mal gólový priemer 2,36 a úspešnosť 91,9 percenta.

Jeho dlhoročným brankárskym kolegom v Bostone je Slovák Jaroslav Halák, ktorému sa takisto končí zmluva. Väčšinu času robil Raskovi dvojku, v závere tejto sezóny ho však z pozície vytlačil mladík Jeremy Swayman a Halák tak ako tretí brankár nebol ani na striedačke.