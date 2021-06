Mal ponuky zo zahraničia: Prečo hokejista Dávid Skokan predlžil zmluvu s HK Poprad?

Ešte počas uplynulej sezóny sa šuškalo o možnom odchode útočníka Dávida Skokana (32) z extraligového klubu HK Poprad, napokon sa však hokejista rozhodol zotrvať v kádri "kamzíkov".

Informuje o tom oficiálny web HK Poprad s dôvetkom, že dohoda o spolupráci znie na dlhšie obdobie.

Dávid Skokan hral v rodnom Poprade v minulosti v sezónach 2004/2005, 2008/2009, 2012/2013 a 2015/2016, do klubu sa opäť vrátil v lete 2020. "Ako som už spomínal, keď som odchádzal, tak v Poprade nič nefungovalo. Teraz po tejto sezóne, ako som už párkrát aj povedal, som zistil, že je to úplne iný klub, vysoko profesionálny. Aj to ma presvedčilo, aby som ostal.

Ďalším veľkým dôvodom bola moja rodina. Doma je doma. Pred návratom som bol takmer 15 rokov mimo domova a teraz som už zvykol na domov. Mám tri deti a tiež som všetko zariadil, aby fungovalo, či už školy alebo krúžky,“ cituje najužitočnejšieho hráča play-off ostatnej sezóny oficiálny web HK Poprad.

Dávid Skokan mal pred ďalšou sezónou viacero ponúk aj zo zahraničia. "To, že sa nikde nesťahujem, spôsobilo aj to, že už som si na bývanie v rodnom meste opäť zvykol a prakticky do minulej sezóny som bol od svojich 16 rokov preč. Od pánov Telenskeho, Jurinyiho a Herolda mi prišla skvelá ponuka, za ktorú som bol vďačný a preto som ju bez váhania akceptoval,“ pokračoval skúsený útočník.

"Budem sa snažiť naplniť očakávania vedenia, trénerov, spoluhráčov a fanúšikov, aby som hral tak dobre, ako v minulej sezóne a vrátil klubu to, čo do mňa investoval v mladosti. Viem, že nahradiť 'Hakyho' (Marcela Haščáka, pozn.) bude veľmi ťažké, ale v športe je všetko možné. Verím, že ho niekto nahradí a spoločne pomôžeme klubu, aby sa opäť pohyboval na horných priečkach,“ dodal.

Skokan hral okrem Popradu na Slovensku aj za Košice a Slovan Bratislava, v Česku pôsobil v Slavii Praha, Hradci Králové, Chomutove a Pardubiciach. Za Slovan hral okrem extraligy aj v KHL. Slovensko reprezentoval na MS v rokoch 2014 a 2017.