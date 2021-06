Fíni sa nadreli v semifinále proti Nemcom: Čaká nás repríza finále z posledných MS!

Hokejisti Fínska postúpili do finále majstrovstiev sveta v Rige. V druhom sobotnom semifinále vyhrali nad Nemeckom 2:1 a v súboji o zlato sa v nedeľu (19.15 SELČ) stretnú s Kanadou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v lotyšskej Rige v roku 2019 bude mať rovnaké obsadenie ako súboj o zlato spred dvoch rokov v Bratislave. O najcennejší kov v nedeľu večer zabojujú výbery Fínska a Kanady.

Obhajcom zlata Fínom na postup do finále stačili dva góly v prvej tretine. Nemci síce boli opticky lepší, no Suomi dve z piatich striel na brankára Mathiasa Niederbergera premenili na góly, do listiny strelcov sa zapísali Iiro Pakarinen a Hannes Bjorninen. Nemci síce v zostávajúcom priebehu bojovali, v 32. min sa im v presilovej hre podarilo v početnej výhode skorigovať Matthiasom Plachtom, ale druhý gól už nepridali. Fíni as v sobotu prezentovali len sedemnástimi strelami na bránku súpera, Nemci ich zaznamenali 28.

Súhrn výsledkov sobotňajších semifinále na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v lotyšskej Rige:

USA - Kanada 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 18. Blackwell (Wolanin, Labanc), 44. Chmelevski (Rooney, Mackey) - 3. Pirri (Walker, Paul), 25. Mangiapane (C. Brown), 41. Mangiapane (C. Brown, Kuemper), 60. Danforth (Paul)

Fínsko - Nemecko 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly: 14. Pakarinen (Lundell, Kaski), 9. Bjorninen (Anttila) - 32. Plachta (Seider)

Nedeľňajší program MS:

o 3. miesto USA - Nemecko (14.15)

finále: Fínsko - Kanada (19.15)

Známe konečné poradie MS 2021: 5. Rusko, 6. Švajčiarsko, 7. Česko, 8. Slovensko, 9. Švédsko, 10. Kazachstan, 11. Lotyšsko, 12. Dánsko, 13. Nórsko, 14. Veľká Británia, 15. Bielorusko, 16. Taliansko.