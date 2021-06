Premožiteľ Slovenska neuspel: Kanada postúpila cez USA do finále MS!

Hokejisti Kanady postúpili do finále majstrovstiev sveta v Rige. V prvom semifinále vyhrali v zámorskom derby nad USA 4:2 a v súboji o zlato sa v nedeľu (19.15 h) stretnú s úspešnejším z druhého semifinále medzi Fínskom a Nemeckom.

Dvoma gólmi sa na triumfe "javorových listov" podieľal Andrew Mangiapane, ďalšie pridali Brandon Pirri a do prázdnej bránky Justin Danforth. Dve asistencie mal Connor Brown a s 13 bodmi (2+11) sa dostal pred Petra Cehlárika na čelo produktivity. Brankár Darcy Kuemper zneškodnil 36 striel súpera a asistoval pri treťom góle svojho tímu. Američania vyhrali na strely 38:33.

Kanada zabojuje o svoj prvý titul od roku 2016, celkovo má z MS na konte 50 cenných kovov, z toho 26 zlatých. Na poslednom šampionáte pred dvoma rokmi v Bratislave prehrala vo finále s Fínskom. Kanada pretrhla sedemzápasovú víťaznú šnúru súpera.

Američania zabojujú iba o bronz, naposledy ho získali v roku 2018 na MS v Dánsku. USA majú v zbierke dva tituly svetových šampiónov, posledný ešte z roku 1960, keď ZOH v Squaw Valley boli zároveň majstrovstvami sveta.



semifinále:

USA - Kanada 2:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 18. Blackwell (Wolanin, Labanc), 44. Chmelevski (Rooney, Mackey) - 3. Pirri (Walker, Paul), 25. Mangiapane (Brown), 41. Mangiapane (Brown, Kuemper), 60. Danforth (Paul). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Gouin - McCrank (obaja Kan.), Oliver (USA), vylúčení: 1:0 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

USA: Petersen – Hellickson, Wolanin, Tennyson, Jones, Mackey, Wideman, Shea, Clendening – Garland, Moore, Robertson – Donato, Drury, Thompson – Labanc, Blackwell, Robinson – Boyle, Rooney, Chmelevski

Kanada: Kuemper – Walker, Ferraro, Power, Stecher, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Brown, Henrique, Mangiapane – Bunting, Vilardi, Comtois – Pirri, Danforth, Paul – Foudy, Anderson-Dolan, Hagel – Perfetti

Kanaďania gólovo udreli hneď zo svojej prvej vážnejšej príležitosti. Strelu Walkera vyrazil Petersen betónom iba pred voľného Pirriho a ten po 122 sekundách hry svojím tretím zásahom na šampionáte otvoril skóre. Hralo sa v rýchlom tempe, po piatich minútach mohol odpovedať Thompson, no Kuemper jeho pokus spomedzi kruhov zlikvidoval. Na druhej strane brankár Petersen iba špičkou betónu vytesnil dorážku Henriqueho a už v polovici prvej tretiny mali oba tímy na konte spolu 17 streleckých pokusov do priestoru troch žrdí (10:7 pre Kanadu). Donato vzápätí po šikovnej práci s hokejkou trafil žŕdku kanadskej bránky a v ďalšej veľkej šanci pred Kuemperom bol Robertson. Američania v závere úvodnej časti vystupňovali tlak a dočkali sa vyrovnania - strelu Wolanina od modrej čiary šikovne tečoval Blackwell medzi betóny Kuempera.

Atraktívne ofenzívne predstavenie pokračovalo aj po prestávke, príležitosti sa rodili na oboch stranách. Američan Robinson po niekoľkých sekundách netrafil vo vzduchu puk pred odkrytou bránkou, potom však prevzal iniciatívu súper a Kanada išla v 25. minúte opäť do vedenia - Mangiapane začal akciu spoza bránky, prihral Brownovi a voľný puk tesne pred bránkovou čiarou ešte doklepol do siete. Okamžite mohol kontrovať Moore, no prvá polovica druhej tretiny patrila Kanade, ktorá dostala šancu zvýšiť náskok pri vylúčení Boylea. Henrique odrazom do korčule presilovku v 31. minúte využil, no americká striedačka si vyžiadala challenge a video potvrdilo ofsajdovú situáciu pred gólovou koncovkou. Skóre sa preto nemenilo, rovnaké zostalo aj po šanciach hráčov elitnej formácie Američanov Moorea a Garlanda i strele tesne vedľa od Andersona-Dolana na druhej strane.

Už 46 sekúnd po štarte tretej tretiny Kanaďania zvýšili na 3:1, keď Brown "žabkou" z vlastného obranného pásma vysunul do úniku Mangiapaneho a ten si vychutnal Petersena. Siedmym zásahom tak vyrovnal na čele tabuľky strelcov Brita Kirka. O chvíľu neskôr mohol pridať štvrtý gól svojho tímu Anderson-Dolan, no brankár bol proti. V 44. minúte udrelo na druhej strane, po rýchlom útoku dorazil Rooneyho pokus do bránky Chmelevski a postaral sa o kontaktný gól Američanov. Necelých sedem minút pred koncom mohol kanadskú poistku pridať Paul, vo veľkej šanci netrafil zblízka bránku. Kanaďania v závere nepustili súpera do súvislejšieho tlaku a 24 sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky potvrdil ich postup Danforth.