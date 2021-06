Montreal bez Tatara zvíťazil v piatom zápase v rade, Vegas skorigovalo stav série

Hokejisti Montrealu zvíťazili aj v druhom zápase 2. kola play off NHL na ľade Winnipegu.

V piatkovom dueli finále Severnej divízie uspeli 1:0 a v sérii vedú 2:0. Rozhodujúci gól strelil v úvode druhej tretiny vo vlastnom oslabení Tyler Toffoli. Brankár Carey Price si pripísal prvé čisté konto v tejto sezóne play off, keď predviedol 30 zákrokov.Golden Knights otvorili skóre v druhej tretine vďaka Williamovi Karlssonovi, no Avalanche otočili zásahmi Carla Soderberga a Mikko Rantanen. V závere stretnutia však najprv vyrovnal Jonathan Marchessault a o 45 sekúnd neskôr rozhodol Max Pacioretty.2. kolo play off NHLfinále Severnej divízie:/stav série 0:2/finále Západnej divízie:/stav série 1:2/