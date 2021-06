Brankár Julo Hudáček o olympiádu nezabojuje: Už to nemá zmysel!

Každého poriadne zaskočil! Slovenský hokejový brankár Július Hudáček (32) po prílete z MS v Rige nečakane oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Na letisku v Bratislave pred novinármi netajil sklamanie z prístupu v národnom tíme a z toho, že nedostal šancu chytať vo štvrťfinále proti USA (1:6).

povedal na rovinu Hudáček.

Nechcem to nazvať, že za odmenu, ale za všetky tie roky som si to tvrdo vybojoval. Trošku ma odpílili. Išiel som na majstrovstvá sveta, chcel som si zahrať pod trénerom Ramsayom, veľmi sa mi páči systém, ktorý pod ním hráme. Je to moderný hokej. No teraz nemá zmysel ďalej pokračovať. Ak tam nie je cítiť dôveru, je to zbytočné...“

Verdikt bez rešpektu

Niekoľko hodín po prílete na svojom profile svoje vyhlásenie o urazenosti či pocite ukrivdenosti zmiernil slovami: „Rozhodol som sa ukončiť reprezentačnú kariéru kvôli tomu, že už mám svoj vek a rodinu, potrebujem sa jej venovať. Boli to krásne časy, som za to vďačný. Vždy som išiel hrdo reprezentovať.

Nekončím z dôvodu, že by som bol nejaký urazený alebo ukrivdený. Áno, bol som nahnevaný, že som nemohol chytať vo štvrťfinále, lebo to rozhodnutie bolo urobené trochu bez rešpektu, keďže sme si to vybojovali. Ale nie je to tak, že by som bol urazený, a preto končím.“

Trpká príchuť

Po zranení Branislava Konráda sa v Rige Július Hudáček chopil šance. Štartoval v piatich dueloch na MS, pričom vychytal tri víťazstvá, proti Dánsku si udržal čisté konto (2:0). Priznal, že cítil veľmi trpkú príchuť po tom, ako mu tréneri oznámili, že nebude chytať proti Američanom. Príležitosť dostal Adam Húska, ktorý inkasoval šesť gólov.

„Bol to tak či tak môj posledný šampionát. Chcel som ešte zabojovať o olympiádu, ale už to nemá zmysel. Budem chlapcom držať palce, rád si ich pozriem v televízii,“ potvrdil 32-ročný brankár, ktorý sa predstavil na svojom siedmom svetovom šampionáte.