Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan: Na týchto chlapcov som fakt hrdý!

S turnajom je spokojný. Generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan (46) dobre vedel už pred turnajom, že tohtoročné MS budú predovšetkým o zbieraní skúseností.

Po štvrťfinálovom vyradení v zápase s USA triezvo zhodnotil plusy aj mínusy zo šampionátu, ale naznačil aj to, či tento tím čaká výraznejšia obmena pred augustovou kvalifikáciou na ZOH.

Ako hodnotíte tohtoročný turnaj?

- Keď sme išli do Rigy, dobre sme vedeli, že máme mladé, menej skúsené mužstvo. Uvedomovali sme si, že veľa zápasov môže dopadnúť akokoľvek. Myslím si však, že chlapci zvládli turnaj so cťou. Ľudia, ktorí im doma fandili, na nich môžu byť hrdí. My ľudia, čo sme tu s nimi, sme na nich hrdí tiež. Boli zápasy, ktoré vyšli, boli zápasy, ktoré nevyšli... Celkovo si myslím, že chlapci nazbierali veľa cenných skúseností, z ktorých môžu v budúcnosti benefitovať.

Prvý útok sa predviedol vo skvelej forme. Ako veľmi však chýbala podpora zvyšných troch?

- Prvý útok hral výborne. Turnaj mu vyšiel. Cehlárik s Hrivíkom toto predvádzali celú sezónu vo Švédsku a priniesli to aj do národného mužstva. Boli lídrami v kabíne aj na ľade. To, že ďalšie formácie nebodovali na takej úrovni... Od nich to nebolo až také očakávané. Určite by sa však v niektorých zápasoch gólik od inej formácie hodil. Bohužiaľ, efektivita bolo niečo, čo nám chýbalo.

Práve Cehlárik prekvapil mimoriadnou produktivitou...

- Čakali sme od neho, že bude ofenzívny líder. Nielen, že očakávania naplnil, ale ich aj predbehol. Patril k najlepším hráčom na turnaji. Dúfam, že v budúcnosti takýchto hráčov v našom tíme pribudne.

Čo vravíte na výkony tínedžerov Slafkovského, Nemca a Kňažka?

- Sú veľkým prísľubom do budúcnosti. Aj oni mali niekedy slabšie momenty, ale počas celého turnaja boli našimi najaktívnejšími hráčmi.

Na turnaji sme mali tri vysoké prehry, čo si myslíte, že ich zapríčinilo?

- Keď sme zachytili úvod, dokázali sme hrať aj s lepšími súpermi. Keď sa nám to nepodarilo, tak sme mali potom v zápase veľký problém. Videli sme to najlepšie v zápase s USA.

Ako vnímate tento tím z pohľadu do budúcnosti?

- Veľa hráčov v našom tíme bolo v situácii, že zrazu proti nim stál tím zložený z hráčov NHL. Niečo také zažili po prvý raz. Bolo to hlavne o zbieraní skúseností. Verím, že chalani, a nielen tí mladí, zistili, kde ten svetový hokej momentálne je.

Bude sa do olympijskej kvalifikácie tento tím nejako výraznejšie meniť?

- To je, samozrejme, na tréneroch. Myslím, že kostra tímu zostane. Navyše, chceli by sme ju obohatiť aj o hráčov z NHL.

Národný tím pod Šatanom:

MS 2018 - Dánsko (Kodaň, Herning): 9. miesto

MS 2019 - Slovensko (Bratislava, Košice): 9. miesto

MS 2021- Lotyšsko (Riga): 8. miesto