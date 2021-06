Ako hodnotí Peter Cehlárik MS v hokeji? Najviac sa teší po turnaji na jednu vec

Slovenská hokejová reprezentácia sa vrátila domov po účinkovaní na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige. Slováci sa tam premiérovo po ôsmich rokoch dostali do štvrťfinále, v ktorom nestačili na výber USA.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Napriek štvrtkovému vypadnutiu možno vystúpenie Slovákov v Rige vyhodnotiť ako úspešné, veď na MS sa predstavil výber s vekovým priemerom nižším 25 rokov, čo sa doteraz nestalo.

"Výsledok zo štvrťfinále je asi trochu neférový, chceli sme do toho dať trochu viac. Chceli sme prejsť cez štvrťfinále, ale som hrdý na všetkých chalanov. Verím, že nám to dodalo obrovské skúsenosti do našich kariér. Je sám som sa snažil, aby sa na nás dalo spoľahnúť. Som rád, že sa nám darilo. Na druhej strane vždy chcem viac a túžil som postúpiť ďalej. Z toho som smutný," poznamenal po prílete na Slovensko aktuálne najproduktívnejší hráč šampionátu útočník Peter Cehlárik vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Slováci rovnako ako ostatné tímy fungovali v Lotyšsku v tzv. bubline, návrat domov má pre nich aj pozitívny nádych. "Teší nás, že sme von z bubliny, máme trochu voľnosti a normálnejšieho života," dodal Cehlárik.

Debutantom na fóre MS bol útočník Miloš Kelemen. "Všetci, čo sme tam boli, sme určite nabrali mnoho skúseností. Mrzí nás štvrťfinálová prehra s Američanmi, Myslím si však, že máme byť na čo hrdí. Odviedli sme tam dobrú robotu. Do ďalšej kariéry je to len posun vpred. Bol to pre mňa prvý šampionát a debut v reprezentácii. Som rád, že po dlhom čase sme sa dostali do štvrťfinále," poznamenal slovenský šampión vo farbách Zvolena.

Ostatnú sezónu strávil 20-ročný krídelník Martin Faško-Rudáš v rodnej Banskej Bystrici, v ďalšej sezóne bude legionárom v Česku. Aj on má za sebou premiéru na seniorských MS. "Celý šampionát boli pre mňa obrovské skúsenosti. Užil som si to. Snažil som sa hrať na sto percent a získať skúsenosti a motiváciu do ďalších sezón. Verím, že to neboli moje posledné majstrovstvá sveta. Nečakal som, že v 20 rokoch pôjdem na MS. Som za to vďačný. Teraz ma čaká nejaké voľno a potom letná príprava v Liberci," prezradil.