Urazený brankár Július Hudáček: V reprezentácii som skončil! Čo ho tak naštvalo?

Slovenský hokejový brankár Július Hudáček ukončil po MS v Rige reprezentačnú kariéru. Po návrate zo šampionátu vyjadril sklamanie z prístupu v národnom tíme a z toho, že nedostal šancu chytať vo štvrťfinále proti USA (1:6).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Áno, v reprezentácii som skončil," povedal slovenským novinárom po prílete z MS. "Nebudem chodiť okolo horúce kaše. Bol som veľmi sklamaný. Treba mať trochu úctu a rešpekt. Realizačný tím vedel, že sú to moje posledné majstrovstvá sveta. Dovolím si tvrdiť, že som si zaslúžil chytať vo štvrťfinále. Nechcem to nazvať, že za odmenu, ale za všetky tie roky som si to tvrdo vybojoval. Trošku ma odpílili. Išiel som na majstrovstvá sveta, chcel som si zahrať pod trénerom Ramsaym, veľmi sa mi páči systém, ktorý pod ním hráme. Je to moderný hokej. No teraz nemá zmysel ďalej pokračovať. Ak tam nie je cítiť dôveru, je to zbytočné..."

Po zranení Branislava Konráda sa Július Hudáček chopil šance. Štartoval v piatich dueloch na MS, pričom vychytal tri víťazstvá, pričom proti Dánsku si udržal čisté konto (2:0). Priznal, že cítil veľmi trpkú príchuť po tom, ako mu tréneri oznámili, že nebude chytať proti Američanom. Príležitosť dostal Adam Húska, ktorý inkasoval šesť gólov. "Bol to tak či tak môj posledný šampionát. Chcel som ešte zabojovať o olympiádu, ale už to nemá zmysel. Budem chlapcom držať palce, rád si ich pozriem v televízii," potvrdil 32-ročný brankár, ktorý sa predstavil na siedmom svetovom šampionáte. Na štyroch MS si aj zachytal: "Boli to krásne zážitky, rád som chodil do národného tímu. Treba mať však úctu a rešpekt. Chodil som do reprezentácie 13 rokov a myslím si, že som si ten štvrťfinálový zápas zaslúžil za odvedené výkony. Adam chytal proti Američanom dobre, nemal šancu gólom zabrániť, je jedno, či by som bol v bránke ja, alebo on. V prvej tretine nás rozobrali, chvíľu mi ho bolo aj ľúto. Adam však odchytá takých zápasov ešte veľa, kým u mňa tréneri vedeli, že sú to moje posledné majstrovstvá sveta."

Pri Hudáčkovom hodnotení slovenského účinkovania na MS 2021 prevažujú pozitíva. "Urobilo sa štvrťfinále, čo bol cieľ. Nejaká spokojnosť tu teda je. Momentálne nemáme mužstvo na to, aby sme prešli ďalej," zhodnotil hru slovenského mužstva. K svojmu individuálnemu výkonu dodal: "Boli tam dobré i horšie zápasy. Jasné, dostať od Švajčiarov osem gólov je veľa, ale iba pri jednom bola reálne šanca gól chytiť. Inak to neboli veľmi chytateľné veci. Nemali sme robiť zbytočné fauly. Naopak proti Dánom sme podali jeden z najcennejších výkonov." Podľa neho mali MS zo slovenského pohľadu dve strany: "Na jednej boli veľmi dobré zápasy, na druhej strane slabšie. Štvrťfinálový patril medzi tie ťažšie. Zo striedačky som to videl tak, že Američania majú asi najlepšie mužstvo na turnaji a bol by som prekvapený, keby to nevyhrali." Aj MS v Rige ukázali, že slovenský hokej má budúcnosť: "Mladí chalani, ktorí dostali šancu, hrajú veľmi dobre. Treba v tom pokračovať. Sami videli, že keď nastupovali proti najlepším, že sa majú ešte veľa čo učiť. Mala by to byť pre nich motivácia. Verím, že v budúcnosti budú dosahovať väčšie úspechy."