Obranca San José Christián Jaroš o sezóne i neúčasti na majstrovstvách sveta: Mrzí ma, že chýbam, ale som bez zmluvy!

Krátka, ale zaujímavá sezóna! Hokejový obranca Christián Jaroš (25) je už na Slovensku. Po výmene z kanadskej Ottawy má za sebou premiérový ročník v organizácii San Jose, kde za Žralokov odohral v prvom tíme sedem stretnutí.

Denníku Nový Čas zhodnotil svoje dojmy z nového pôsobiska a prezradil aj to, prečo chýba na šampionáte v Lotyšsku, kde slovenský tím včera bojoval o postup do semifinále!



V tomto ročníku ste stihli v zámorí odohrať iba 18 duelov, 7 v NHL v drese San Joe a 11 na farme za tím Baracuda v AHL. Asi najkratšia sezóna v kariére?

- Áno, bola to trochu zvláštna sezóna. V januári ma Ottawa vymenila do San Jose a takmer mesiac som čakal na potrebné papiere, aby som mohol odletieť do Kalifornie. Následne som ďalších desať dní musel stráviť v karanténe. Navyše všetci vieme, že ročník bol pre koronavírus skrátený, takže preto som stihol odohrať menej stretnutí.

Ako celkovo hodnotíte svoje pôsobenie v novom klube?

- Po troch rokoch strávených v Kanade mi zmena aj pomohla. Samozrejme, že sa mi páčilo aj v Ottawe a super organizácia je aj San Jose. V NHL už všetky kluby majú skvelé zázemie. V novom klube som sa rýchlo adaptoval a bonusom bolo, samozrejme, teplé počasie.

Na konci sezóny ste mali v klube aj viaceré pohovory s vedením. Čo vám povedal tréneri na vaše výkony?

- Povedali mi, že boli s mojimi výkonmi spokojní, ale, samozrejme, vždy je čo zlepšovať. Dali mi nejaké rady, na čom treba ešte popracovať. Teraz si chcem hlavne nejaký čas od hokeja oddýchnuť a potom začnem postupne s prípravou na nový ročník.

Zmluva v San Jose vám končí, už viete, čo ďalej?

- Mojou prioritou je zámorie a pevne verím, že to bude v San Jose. Zatiaľ však nemám žiadne bližšie informácie, všetko je v riešení, na starosti to má môj agent.

Reprezentačný kouč Craig Ramsay mal o vaše služby záujem, boli ste v kontakte aj s generálnym manažérom Mirom Šatanom, ale napokon na MS v Rige chýbate. Prečo?

- Áno, boli sme v pravidelnom kontakte, zobral som si aj čas na rozmyslenie, ale napokon po dôkladnej úvahe sme sa s agentom rozhodli, že turnaj v Rige vynechám. Veľmi rád by som štartoval a bol s chalanmi v Lotyšsku, ale keďže som bez kontraktu, bolo veľké riziko, že by som sa mohol zraniť.

Mrzí to teraz dvojnásobne, keď sa mužstvu darí a bojovalo o postup do semifinále s USA?

- Určite, ale aj keby som vopred vedel, že budeme hrať štvrťfinále, rozhodnutie by som nezmenil. Chalanom však držím na diaľku palce, som s niektorými aj v kontakte a želám im, aby to dotiahli čo najďalej!

Plánujete aj nejakú dovolenku s priateľkou?

- Áno, ale ešte sme sa konkrétne nerozhodli, kde sa vyberieme.

Jaroš v nhl:

2017/2018 Ottawa: 2 zápasy 0+0

2018/2019 Ottawa: 61 zápasov 1+9

2019/2020 Ottawa: 13 zápasov 0+3

2020/2021 San Jose: 7 zápasov 0+1