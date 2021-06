Lotéria v NHL rozhodla: Ktoré mužstvo si bude v drafte vyberať ako prvé?

V júlovom drafte hokejovej NHL si bude ako prvé vyberať Buffalo. Druhý príde na rad nováčik zo Seattlu a ako tretí Anaheim.

O poradí tímov, ktoré sa neprebojovali do play off, rozhodla v noci na štvrtok tradičná lotéria. Najväčším favoritom na post jednotky je obranca Owen Power, ktorý momentálne reprezentuje Kanadu na majstrovstvách sveta v Rige. Podľa odhadov odborníkov by mali byť vysoko aj Američania Matthew Beniers s Lukom Hughesom. Draft sa uskutoční 23. a 24. júla.

Z európskych korčuliarov dávajú experti najväčšie šance švédskemu krídelníkovi Williamovi Eklundovi. Zo Slovákov je v predbežných renkingoch najvyššie na 42. mieste obranca Šimon Groch, ktorý pôsobí v HC Olomouc.

Poradie výberu v 1. kole draftu NHL 2021: 1. Buffalo Sabres, 2. Seattle Kraken, 3. Anaheim Ducks, 4. New Jersey Devils, 5. Columbus Blue Jackets, 6. Detroit Red Wings, 7. San Jose Sharks, 8. Los Angeles Kings, 9. Vancouver Canucks, 10. Ottawa Senators, 11. Chicago Blackhawks, 12. Calgary Flames, 13. Philadelphia Flyers, 14. Dallas Stars, 15. New York Rangers. Poradie na miestach 16-31 sa určia po výsledkoch v play off. Arizona Coyotes pre trest v 1. kole nemá žiadny výber.