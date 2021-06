Brutálny atak útočníka Winnipegu: Evansa poslal v deň narodenín do nemocnice

Prehnal to! Hokejový útočník Winnipegu Jets Mark Scheifele (28) ťažko prežíval fakt, že jeho tím úvodný finálový duel Severnej divízie s Montrealom doma prehrá.

V poslednej minúte potvrdil víťazstvo hostí Jake Evans, ktorý dokorčuľoval puk a do prázdnej bránky upravil skóre na konečných 5:3. Tesne po góle ho ale v plnej rýchlosti nešetrne atakoval domáci Scheifele a Evans v deň svojich 25. narodenín zostal nehybne ležať na ľade.

Montreal vstúpil do finálovej série víťazne, Tatar pre zranenie chýbal

Evansa napokon odniesli na nosidlách na vyšetrenie do nemocnice, Scheifele dostal trest do konca zápasu a zrejme ho čaká aj dodatočný trest od disciplinárky NHL.

"Dúfam, že mladý muž bude v poriadku. Mark sa snažil zabrániť gólu a išiel do toho dôrazne, nebol v tom úmysel hráča zraniť, ale bol to skutočne veľmi tvrdý náraz. Nevidel som v tom zákernosť a verím, že to vedenie ligy zoberie do úvahy," povedal pre nhl.com tréner Winnipegu Paul Maurice.