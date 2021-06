Americký hokejista s koreňmi spod Tatier Labanc: Slovákov podpichujem po slovensky!

Už sa nevie dočkať! Príbeh amerického hokejistu Kevina Labanca (25) je dobre známy. Kevin je syn slovenských rodičov - Spišiakov Milana a Aniky Dubinskej, ktorí do USA odišli žiť ako dvadsaťroční tesne po revolúcii! Dodnes hovorí a rozumie po slovensky.

Pred dnešným štvrťfinálovým zápasom USA proti krajine jeho rodičov sa s Novým Časom podelil o svoje pocity pred naozaj špeciálnym zážitkom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Labanc už od prvého pohľadu pôsobí sympatickým dojmom. Vo svojich vyjadreniach niekoľkokrát zopakoval, ako veľmi sa zápasu proti Slovensku už nevie dočkať.

„Bude to úžasné, na zápas proti Slovensku sa veľmi teším. Je o mne známe, že mám slovenské korene. Obaja moji rodičia pochádzajú zo Slovenska. Moje prvé slová na tomto svete boli po slovensky. Veľa to pre mňa znamená, že sa môžem predstaviť proti krajine, v ktorej vyrastali moji rodičia. Svojím spôsobom je to aj moja krajina. V New Yorku som vyrastal v komunite Slovákov. Bude to pre mňa vzrušujúce, celá moja rodina aj priatelia, v Amerike aj na Slovensku, sa budú určite pozerať,“ povedal pre Nový Čas Labanc, ktorý v NHL oblieka dres San Jose Sharks. Jeho spoluhráčom je slovenský obranca Christián Jaroš.