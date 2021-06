S USA vo štvrťfinále iba po druhý raz: Vzájomná bilancia hovorí v prospech Slovákov

Slovenských hokejistov čaká vo štvrťfinále MS v Rige ťažká zámorská prekážka. Hráči USA vyhrali B-skupinu a hoci im chýbajú najväčšie hviezdy z NHL, pôsobia na šampionáte výborným dojmom.

Slovenský útočník Matúš Sukeľ odohral proti USA uplynulý vzájomný zápas v roku 2019, vtedy Slováci na MS v Košiciach zdolali tohto súpera 4:1. Podľa Sukeľa by Američania mohli Slovákom herne sadnúť.

Slováci sa doposiaľ stretli s Američanmi v 28 zápasoch, bilancia je pozitívna pre zámorských hráčov. V pätnástich dueloch zvíťazili, v troch sa zrodila remíza a desaťkrát zvíťazili reprezentanti Slovenska. Celkové skóre z pohľadu Slovákov je 65:91. Ale vzájomná bilancia v zápasoch na svetových šampionátoch je pre SR pomerne priaznivá. Z tímov elitnej šestky dokonca najlepšia.

Do dnešného dňa odohrali tieto reprezentácie 12 zápasov, v ktorých SR zaznamenala 5 výhier a 1 remízu s vyrovnaným skóre 33:33. Vo štvrťfinále MS sa však títo súperi stretli len raz. Bolo to pred 21 rokmi v ruskom Petrohrade. Slovenskí hráči zvíťazili 4:1 a dostali sa až do finále. "Mohli by nám spôsobom hry vyhovovať. Hrajú rýchly hokej, sú silní v súbojoch, ale my proti nim vieme zabrať," uviedol asistent trénera Ján Pardavý.

Na uplynulom víťazstve proti USA na MS v Košiciach sa gólovo podieľali Erik Černák a Tomáš Tatar a spolu s nimi aj dvaja hráči, ktorí sú vo výbere Craiga Ramsaya aj v Rige - Matúš Sukeľ a Michal Krištof. Rok pred Košicami hrali Slováci s USA na ZOH V Pjongčangu. V skupine im podľahli 1:2 a v kvalifikačnom zápase o postup do štvrťfinále 1:5. Rok predtým však Slováci zdolali zámorského súpera na Nemeckom pohári v Augsburgu 2:1. "Je to ťažký súper, ale ak budeme hrať svoju hru, môžeme ich zdolať," vyhlásil Sukeľ.

Na tohtoročnom šampionáte v Rige nazbierali Američania v základnej skupine 18 bodov. Prehrali iba prvý zápas s Fínskom, v ďalších stretnutiach už nenašli premožiteľa. Všetky zápasy sa skončili po 60 minútach. Celkové skóre je tiež povšimnutiahodné. Američania nastrieľali 21 gólov, no ich brankári inkasovali iba 8. Pre porovnanie, Slovensko má túto bilanciu negatívnu (17:22). Efektivita oboch tímov je však približne rovnaká.

Slováci strelili 17 gólov, na ktoré potrebovali 219 striel (7,76 percent). Ich najbližší súper vyslal na bránu 216 striel a zaznamenal 21 gólov (9,72 percent). Úspešnosť presiloviek je v prípade USA 21,05 percent a v prípade Slovenska 16,67 percent. Američania sú však vynikajúci v oslabení. Tam inkasovali iba 1 gól z 20 prípadov, čo je úspešnosť 95 percent. Slovenskí brankári inkasovali v tejto hernej situácii až 9 gólov a úspešnosť je 62,5 percent. V tomto smere je horší už iba taliansky tím. A vzhľadom na to, že Slováci majú po skončení základnej skupiny druhý najvyšší počet trestných minút (98), hra v špeciálnych herných situáciách bude kľúčová.

Prípadný semifinálový súper Slovákov, alebo Američanov, bude známy až po odohratí všetkých štvrťfinálových duelov. Po nich sa urobí tabuľka štyroch postupujúcich a na základe umiestnenia v základných skupinách sa vytvoria dvojice klasickým spôsobom 1 - 4 a 2 - 3.

Program štvrťfinále:

USA - Slovensko /Aréna Riga, 15.15 h/

Švajčiarsko - Nemecko /Olympijské športové centrum Riga, 15.15/

Fínsko - Česko /Aréna Riga, 19.15 h/

Rusko - Kanada /Olympijské športové centrum Riga, 19.15/