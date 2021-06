Kanade padol kameň zo srdca: Spolu s Nemeckom idú do štvťfinále, domáci končia

Hokejisti Kanady napokon postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige.

Rozhodol o tom utorkový večerný triumfe Nemcov nad domácimi 2:1, ktorý z hry vyradil Lotyšov a do vyraďovacej časti posunul Kanaďanov. Ak by sa tento duel skončil v riadnom hracom nerozhodne, do štvrťfinále by šli obaja súperi a Kanaďania by sa balili domov. "Javorový list" v utorok podľahol obhajcom zlata Fínom 2:3 po samostatných nájazdoch. V treťom utorkovom stretnutí B-skupiny Američania zdolali Talianov 4:2.

V "slovenskej" A-skupine najprv Švajčiari potvrdili úlohu favoritov a Britov zdolali 6:3, po nich Slováci podľahli Čechom 3:7 a vo večernom súboji Rusi rozstrieľali Bielorusov 6:0.

Utorkové súboje v Rige rozhodli o zložení štvrťfinálových dvojíc. Američania vo štvrtok vyzvú Slovákov, Fíni si zmerajú sily s Čechmi, na Švajčiarov čaká duel proti Nemcom a na Rusov zápas s Kanadou.

Súhrn výsledkov utorkových stretnutí na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v lotyšskej Rige:

A-skupina:

Švajčiarsko - Veľká Británia 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

Slovensko - Česko 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)

Rusko - Bielorusko 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

B-skupina:

Kanada - Fínsko 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Taliansko - USA 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Nemecko - Lotyšsko 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Dvojice štvrtkového štvrťfinále:

USA - Slovensko

Fínsko - Česko

Švajčiarsko - Nemecko

Rusko - Kanada

Známe konečné poradie MS 2021: 9. Švédsko, 10. Kazachstan, 11. Lotyšsko, 12. Dánsko, 13. Nórsko, 14. Veľká Británia, 15. Bielorusko, 16. Taliansko