Dominik Graňák o výkonoch Slovenska na MS: Verí, že sa môže toto podariť!

Postup slovenských hokejistov do štvrťfinále MS v Rige potešil aj Dominika Graňáka. Reprezentačný rekordér v počte odohraných zápasov verí, že mužstvo sa neuspokojí s čiastkovým úspechom, ale bude v doterajších výkonoch pokračovať aj vo vyraďovacej časti.

"Samozrejme, že je to veľmi dobrý výsledok, no myslím si, že chalani sa ním nechcú uspokojiť. To by bola veľká škoda, pretože tím pracuje výborne. S postupom mu môže narásť sebavedomie. Ukazuje to, že štýl hry, ktorý razí tréner Craig Ramsay so svojimi asistentmi, funguje. Pri mladom tíme je potrebné jasne nastaviť pravidlá, aby to hráči akceptovali.

Myslím si, že sa im veľmi dobre podarilo prepojiť stavbu kádra so štýlom, ktorý tréneri preferujú. Výsledok sa dostavil. Ja osobne som veľmi príjemne prekvapený nielen výsledkami, ale aj výkonmi. Napríklad zápas so Švédskom síce prehrali, no videl som druhú polovicu duelu a to bol jeden z najlepších výkonov, aké som celkovo videl počas týchto MS," uviedol obranca Graňák pre TASR.

Útočník Libor Hudáček, ktorého pripravili o štart na MS v Rige zdravotné problémy, vníma slovenský postup aj ako možný impulz pre slovenský hokej: "Je to len a len dobré. Je to dobré pre kariéry jednotlivých hráčov a aj pre ich sebavedomie. Uvedomujú si, že môžu zdolať hocikoho. Priaznivý vplyv to môže mať aj na vnímanie slovenského hokeja, môže sa to prejaviť aj na väčšom záujme sponzorov."

Majster sveta z roku 2002 Radovan Somík prial slovenským hráčom štvrťfinálový úspech o to viac, že im tesne ušiel na domácich MS pred dvomi rokmi. "Už na predošlom šampionáte nám štvrťfinále ušlo o vlások. Postup ma veľmi teší aj preto, že je krásny pohľad na hru, ktorú slovenskí hráči predvádzajú. Potom je všetko otvorené. Verím, že aj vo štvrťfinále budeme mať šancu na ďalší postup."

Zatiaľ čo slovenskí hokejisti postúpili do prvého štvrťfinále od roku 2013, tradičný účastník vyraďovacích bojov Švédsko je na odchode z dejiska MS. Práve túto definitívu priniesla prehra "troch koruniek" s tímom Ruského olympijského výboru (ROC) 2:3 po nájazdovom rozstrele. Zápas Ruska so Švédskom bol nielen dôležitý pre postupové možnosti Slovenska, ale podľa Graňáka aj demonštráciou súčasných trendov na medzinárodnej scéne.

"Veľmi dobre sa na to pozeralo. Na medzinárodných turnajoch sa hrá veľmi čisto, prísne sa posudzujú zákroky hokejkou a tým pádom miznú momenty, ktoré spomaľujú rýchlych hráčov a tým pádom aj samotnú hru. Dáva to priestor kreatívnym hráčom a to bolo vidieť aj v tomto zápase.

O švédskom neúspechu rozhodli zápasy v prvej polovici základnej skupiny. Na turnaji je veľa veľmi mladých tímov a za iných okolností by možno súpisky vyzerali inak. To je asi aj prípad Švédska. Na druhej strane si však nemyslím, že to dokumentuje začiatok nejakého negatívneho trendu. Boli síce medzi favorizovanými tímami a neúčasť vo štvrťfinále je určite neúspech. Nie sú na to zvyknutí, no oni stále patria k špičke. Majú mnoho hráčov v NHL a hokej vedia robiť," povedal Graňák.

Nielen on, ale aj Libor Hudáček odohral niekoľko sezón vo švédskej lige. Neúčasť Švédov medzi osmičkou najlepších by ho za iných okolností prekvapila, tentoraz však má pre ňu vysvetlenie: "Ja za tým vidím iba jeden jediný dôvod. Na MS do Rigy vzali výber, ktorý nie je ani priemerný, ale podpriemerný. Mysleli si, že aj s takým kádrom niečo uhrajú, ale tí hráči neboli v ideálnej forme. Ak sa pozrieme na individuálne sezóny tých hráčov, tak vidíme, že oni ani v kluboch nemali príliš dobré ročníky," zdôraznil Hudáček.