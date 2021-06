Český asistent trénera pred súbojom so Slovenskom: Máme rovnaký systém, ale my ho nevieme hrať!

Slovenskí hokejisti odohrajú svoj posledný zápas v A-skupine majstrovstiev sveta v Rige. Včerajšia prehra Švédov proti Rusom dala Slovákom štvrťfinálovú definitívu.

V stretnutí proti Česku (15:15) si môžu vylepšiť pozíciu v tabuľke.

Bratské derby má vždy na MS svoju esenciu. Český tréner Pešan si myslí, že systém Slovenska môže jeho zverencom vyhovovať.

„Slováci hrajú rýchly, agresívny a ofenzívny hokej. Chodia hore dole, rovnaký štýl sedí aj nám. Myslím si, že nám to bude sedieť viac ako súboj proti veľkým chlapom z Dánska, ktorí veľa bránili,“ povedal pred stretnutím hlavný tréner Česka Filip Pešán.

Jeho asistent Jaroslav Špaček bol k výkonom Česka na MS oveľa viac kritický a pochválil doterajšie výkony slovenských hokejistov.

„Bude to vojna. Slováci hrajú takým systémom ako my, ale dodržiavajú ho o dosť lepšie ako my. Je to vec, na ktorú sme sa v tréningu zamerali,“ doplnil asistent Filipa Pešana.