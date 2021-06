Švédske médiá naložili hokejistom: Historická blamáž, nočná mora!

Švédsky hokej zažíva historickú blamáž. Severania budú prvýkrát chýbať vo štvrťfinále majstrovstiev sveta a po prvý raz od roku 1937 skončia v celkovom hodnotení horšie ako na ôsmom mieste.

Pondelková prehra s Ruskom (2:3 po nájazdoch) znamenala pre "tri korunky" definitívnu stopku už v základnej skupine a predčasný odlet z Rigy domov. V siedmich zápasoch získali iba desať bodov a už pred utorkovým vyvrcholením "slovenskej" A-skupiny bolo jasné, že z nej nemohli postúpiť. Niet divu, že tím trénera Johana Garpenlöva čelí obrovskej kritike švédskych médií.

"Rusko rozprášilo švédsky sen o play off. Tohtoročné majstrovstvá sveta sa premenili v totálnu bezodnú temnotu. Hviezdny útočník z NHL Vladimir Tarasenko premenil rozhodujúci nájazd a zničil všetky naše nádeje. Švédi si tak vezú najhoršie umiestnenie zo svetového šampionátu za 84 rokov," napísal denník Aftonbladet.

Švédi odštartovali šampionát prehrami s Dánskom (3:4) a Bieloruskom (0:1) a tak museli od úvodu doháňať bodovú stratu. Po prehre s Českom (2:4) dokázali následne ešte oživiť nádej po víťazstve nad Slovenskom (3:1) a v pondelok sa mohli v prípade výhry za dva body proti zbornej ešte udržať v postupovej hre. Lenže nájazdový rozstrel zvládli lepšie Rusi.

"Fiasko je dokonané. Švédsko je vyradené zo šampionátu," hlásil titulok denníka Göteborg Posten. Ten pripomenul, že švédski reprezentanti neprešli cez úvodnú fázu prvýkrát od MS 1985 v Prahe, kde sa ešte hralo podľa starého formátu bez vyraďovacej časti. Po jej zavedení v roku 1992 v nej až doposiaľ Švédi nikdy nechýbali.

Tamojší experti a osobnosti nešetria silnými slovami. "Ako nočná mora. Je to najväčšia blamáž v modernej histórii, o tom niet pochýb," vyhlásil expert televízie SVT Jonas Anderson. "Ale predčasný koniec na turnaji sme si nespôsobili teraz. S Ruskom sme odohrali dobrý zápas. Zavinili sme si to prvými dvomi zápasmi proti Dánsku a Bielorusku. Tím sa nedokázal včas rozohrať. A za to má zodpovednosť vedenie reprezentácie."

Švédom neprišli do Rigy najväčšie hviezdy, z hráčov NHL posilnili mužstvo iba Adrian Kempe, Marcus Sörensen, Isac Lundeström, Rickard Rakell a Victor Olofsson. To však ako výhovorka neobstojí, aj ostatné tímy nemohli na MS počítať s osobnosťami zo zámorskej profiligy.

"Švédsky hokej musí mať na seba oveľa vyššie nároky. Je to obrovské zlyhanie bez ohľadu na to, že sme nemali k dispozícii najsilnejší možný tím. Podobné problémy riešili aj ďalšie národné tímy," myslí si bývalý reprezentačný útočník Mikael Renberg. "Odohrali sme najlepší zápas na šampionáte proti Rusku, asi najlepšiemu tímu na turnaji. Ukázalo sa, že tento tím predsa len má potenciál. Ale stojím si za svojím. Nepostúpiť do play off nie je iba neúspech, je to hanba,“ uviedol glosátor Expressenu Sanny Lindström.

Švédi vyhrali dva z uplynulých troch svetových šampionátov, na špecifickom v Rige, konajúcom sa za prísnych opatrení v čase pandémie koronavírusu, však totálne vybuchli. Tréner Garpenlöv by na striedačke národného tímu napriek "prepadáku" rád pokračoval. "Samozrejme, necítim sa teraz vôbec dobre. Som sklamaný. Je to veľký neúspech pre mňa ako trénera i pre celý náš hokejový národ," citoval kouča oficiálny web šampionátu. "Prišli sme si sem pre medaily, chceli sme zlato. Ale aj tak by som pri mužstve rád zostal. Nie je však na mne, aby som o tom rozhodoval."

Obrovské rozčarovanie prežívali aj hráči. "Toto, samozrejme, nie je dobrý koniec. Prišli sme sem, aby sme išli na turnaji ďaleko, chceli sme bojovať o titul," smútil Rickard Rakell. "Sme veľmi sklamaní, je to obrovský neúspech. Zlyhali sme. V prvých dvoch zápasoch sme si však strelili do nohy," dodal Victor Olofsson.