V Česku to pred zápasom so Slovenskom vrie: Je to hnus, nedá sa na to pozerať!

Český hokejový národ si vydýchol. Ich reprezentácia si napokon zahrá štvrťfinále majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige. Doterajšie výsledky, no predovšetkým predvedená hra mužstva, ktoré má v kádri niekoľko zvučných mien, však českých fanúšikov neteší.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na tím trénera Filipa Pešána sa valí kritika v podstate od úvodu turnaja. A to mnohí považovali Česko za jedného z favorit na medailu.

Česi mali v pondelňajšom zápase potvrdiť štvrťfinále s Dánmi. Zapotili sa však a výhru vydreli až po samostatných nájazdoch. Od 4. minúty po góle Nicklasa Jensena prehrávali a stav 0:1 bol aj po druhej tretine. Vtedy sa hokejový expert českej televízie Sport ČT Milan Antoš pustil do národného tímu.

"Je to hnus! Je to fakt strašné. Nedá sa na to pozerať, ale nemá to nič. Stále hľadáme niečo, čo by ma nadchlo, ale bola to jediná situácia Hronek - Kubalík," vypenil po druhej tretine Milan Antoš v štúdiu Sport ČT.

"Hra bola kostrbatá, nebolo to ono. Pripomeniem, iba šesť striel v tretej tretine oproti trom dánskym, ale tlak vyvrcholil gólom na 1:1," pokračoval v hodnotení po 60 minútach. A tak jediné nad čím kývol hlavou, boli skvele zvládnuté nájazdy Hanzla, Vránu, Kovářa a Chytila. "To bolo niečo," ocenil Antoš.

V poslednom zápase skupiny A sa Česko stretne so Slovákmi v súboji, v ktorom pôjde už iba o umiestnenie v tabuľke. Obe mužstvá, ktoré majú postup medzi osmičku už istý, tak môžu hrať uvoľnene a prípadne kalkulovať so silami na štvrtkový štvrťfinálový duel.